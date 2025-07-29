卓揆：推動系統性治水計畫 解決長年水患問題

關心雲嘉地區淹水情形，行政院長卓榮泰29日前往嘉義縣朴子市視察荷苞嶼佳禾橋排水整治及民宅淹水狀況，並接續前往雲林縣水林鄉視察新街抽水站擴大治理工程，以及蕃薯村民宅淹水情形。卓表示，政府2025年度已編列551億元系統性治水預算，再加上2026年度啟動跨年度、規模達千億元的系統性治水計畫，期盼澈底解決過去遺留的治水問題。

卓榮泰抵達佳禾橋後，先聽取嘉義縣政府水利處施詠陽科長簡報說明「六腳排水整治情形」，並於致詞時指出，政府已啟動系統性治水計畫，透過「逕流分擔」、「出流管制」及「在地滯洪」三大策略，逐步強化地方防洪能力；其中，「在地滯洪」的推動，涉及土地同意，也請地方政府多加配合。至於嘉義縣政府所提相關治水計畫，如未列入2025年度中央治水預算之中，後續可併入明年度系統性治水計畫予以評估。

接續，卓榮泰前往朴子市佳禾里里辦公室，聽取何玉合里長反映地方心聲及訴求，包括：加高荷苞嶼大排2公尺、新增一臺固定抽水機，以及拓寬雙溪口大排等。對此，卓院長請嘉義縣政府將何里長建議納入相關計畫之中，並指示水利署統一規劃相關措施。此行，卓榮泰也前往東安寮民宅，實地瞭解災損及復原狀況，其中一位當地民眾反映其住家屋頂日前遭丹娜絲颱風吹掀，昨日又遭逢豪大雨來襲，住家前水溝排水不及，導致雨水倒灌入屋內，損壞家具、家電，再加上今日停電等問題，令她當場落淚，卓榮泰除安撫該名住戶情緒，強調政府一定會想辦法解決，同時也請嘉義縣翁章梁縣長全力給予必要協助。

隨後，卓榮泰前往雲林縣水林鄉視察新街抽水站擴大治理工程時表示，他今日前來，就是要面對及處理新街抽水站長年存在的問題，而目前最急迫、需優先處理的部分，就是在各大排出海口設置大型抽水站，以迅速疏通淹水。

卓榮泰強調，只要工法確實有助於新街抽水站運作正常，且工期可控，中央將儘速核定相關工程計畫及預算。另考量新街大排末端抽水站前池面積過小，恐無法充分發揮排水功能一事，卓院長也請雲林縣政府協助徵收土地，以利改善，期盼相關工程能在防汛期之前做好，未來不再產生相關問題。

卓榮泰接續前往水林鄉蕃薯村關心民宅淹水情形，並聽取蕃薯村吳世明村長簡報災情。卓榮泰說，在場幾位村長都來自此次遭受嚴重淹水損害的區域，但依舊保持樂觀心態，及為民服務的精神，努力照顧村民，令人敬佩。

卓榮泰進一步表示，昨日他已請陳金德政委及李孟諺顧問前來南部地區視察災情，並向他詳細報告當地狀況。而今早他已指示設立「雲嘉南災後復原前進指揮所」，後續將統合內政部、經濟部、國防部、交通部、環境部、衛生福利部等相關部會資源及業務，直接與地方進行溝通，希望民眾給政府多一點時間，讓政府把事情做好，減少民眾損失。

針對民眾反映一般戶淹水達50公分以上者發放淹水救助金之標準應予檢討部分，卓榮泰表示後續可對此再做研議，同時亦應納入對低收入戶及中低收入戶救助標準之檢討。卓院長強調，對於受到颱風、水災等天然災害侵襲而需要幫助的民眾，政府願意用更大的力量給予支持，相信全民也會同意政府將經費預算運用在救災上。