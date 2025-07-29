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嘉義縣積淹水最多達64處 現剩2處災情

中央社／ 嘉義縣29日電

嘉義縣昨天降大豪雨，因雨量集中在清晨，造成數個鄉鎮市淹水災情，淹水最多曾達64處，截至今天傍晚，僅剩2處，嘉義縣今天停班停課，鄉親整理家園，恢復正常生活。

據中央氣象署昨天傍晚數據，嘉義縣太保市、鹿草鄉、水上鄉、六腳鄉、義竹鄉、新港鄉及朴子市，24小時的累積雨量均超過大豪雨的350毫米標準，太保市達442.5毫米。各地出現淹水災情，消防局救援人員昨天在太保市、朴子市等地陸續救出49名受困民眾。

嘉義縣部分鄉鎮市出現大豪雨的雨勢，造成沿海及多個鄉鎮市出現淹水災情，據嘉義縣災害應變處置報告，累計淹水村莊數最多達64處，淹水高度達50公分以上有13處，截至今天傍晚6時，僅剩東石鄉2處低窪地區還有淹水情況。嘉義縣今天停班停課，災民忙於整理家園，盼能盡速恢復正常生活。

嘉義縣教育處表示，朴子國中等30所中小學昨天也出現淹水災情，包含縣立體育場館，太保市6校、朴子市6校、東石鄉5校、義竹鄉、六腳鄉、鹿草鄉、布袋鎮、水上鄉等學校均回報校園積淹水，目前積淹水情況已排除。學校行政人員今天返校清理校園。

嘉義縣農業處表示，這次淹水災情，以養豬場及養雞場的損失最嚴重，業者計損失豬隻2000頭、雞隻2萬8000隻，金額達新台幣1800多萬元。

另外，嘉義縣昨天因淹水災情曾開3處收容所，收容28人，今天都已返回住所；而昨天因積淹水封橋封路達81處，截至傍晚6時，僅剩東石鄉的166線1處封閉中，因地勢低窪，淹水情況還未排除。

淹水 嘉義 停班停課

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