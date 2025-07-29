雲林勘災火藥味濃！劉建國批治水慢 張麗善當場爆氣開嗆

行政院長卓榮泰今赴雲林勘災，縣府提出多項治水計畫，盼中央協助。民進黨立委劉建國質疑治水進度太慢，雲林縣長張麗善認為劉將責任推給縣府，當場爆氣反批劉建國在立法院最久，沒幫雲林爭取治水經費，不該被檢討嗎？劉建國會後解釋，本意是希望中央地方合作，加速治水腳步。

雲林縣府今向卓榮泰提出多項治水計畫，劉建國聽完簡報後表示，治水歷經三任總統到現在，不應該發生二個抽水站就能解決的問題，結果到現在都沒有處理，甚至縣府提出蔦松抽水站堤外排水改善工程1200萬元，這在治水經費不算多，怎麼會到現在都沒處理。

劉建國說，中央跟地方政府應該要趕快討論、協調，能先行的工程就應盡速推動，不該重演去年凱米颱風、今年再次發生相同災情的情況，很多不是沒有核定，也不是沒有補助，但還是同樣的問題持續循環...，拜託院長，治水腳步要加快，中央大力支持地方，讓地方快速建設完成，如果明年還是做不好，那就要究責問題出在哪裡。

張麗善聽到劉建國所說，認為劉建國將治水問題歸咎縣府，當場爆氣，「這裡面做最久的就是劉建國，為什麼到現在都沒辦法治理，這不檢討，對不對」。現場氣氛一度尷尬，卓榮泰夾在兩人中間一臉無奈，趕緊請水利署長林元鵬進行簡報。

張麗善會後受訪表示，劉建國中央關係比較好，應該跟地方站在一起爭取經費，來挹注地方，「結果從頭到尾都在檢討我們（縣府）」，我們都知道沿海地區易淹水，但就是經費沒到位，所以她才說「這裡面做最久的就是你（劉建國），你不要來檢討縣政府」。

張麗善批劉建國自打嘴巴，立委做了好幾年，都沒幫縣府爭取治水經費，縣府早已做好相關規畫設計，問題是中央的經費沒有下來。立委張嘉郡也說，要一起治水，不要政治口水。

劉建國解釋，他的本意是中央、地方都很用心要把治水處理好，但有些事情真的緩不濟急，可能要加快速度，當有些經費、計畫都已核定的情況之下，地方就要趕緊來發包施工，當然還沒有核定的沒有辦法去勉強地方政府。