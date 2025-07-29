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依舊有豪雨！高雄宣布明天「5區」停止上班上課

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
今晚8時起，南橫勤和至復興路段實施預警性封路。圖／公路局提供
今晚8時起，南橫勤和至復興路段實施預警性封路。圖／公路局提供

西南氣流及颱風外圍環流影響，高雄山區昨日撤離2千餘人，今天放颱風假，但無論山區或平地降雨量沒有預期來得大，但中央氣象署今晚還是持續對高雄市發布豪雨特報，高市府表示，六龜區、甲仙區、茂林區、桃源區、那瑪夏區5個行政區，明（30）日停止上班、停止上課。

針對明天是否上班上課。高市府表示，根據中央氣象署及水保署資訊，明日（週三）高雄市山區預估雨量已達停班停課標準，且六龜、甲仙、茂林、桃源、那瑪夏5區仍列為土石流或大規模崩塌警戒區，有致災之虞，為維護市民安全，高市府宣布六龜區、甲仙區、茂林區、桃源區、那瑪夏區5個行政區，明（30）日停止上班、停止上課。

公路局南分局指出，據中央氣象署水情情資預測，7月29日高雄市山區將會有大雨以上至豪雨發生機率，考量玉穗溪、布唐布那斯溪及荖濃溪水文及地質環境仍不穩定，持續降雨恐誘發水位暴漲及土石流危害，今晚8時起台20臨93線0K~5K （勤和至復興路段）實施預警性封閉。

為因應豪雨特報，高雄桃源區公所成立災後應變中心。圖／桃源公所提供
為因應豪雨特報，高雄桃源區公所成立災後應變中心。圖／桃源公所提供
高市府表示，六龜區、甲仙區、茂林區、桃源區、那瑪夏區5個行政區，明（30）日停止上班、停止上課。圖／高市府提供
高市府表示，六龜區、甲仙區、茂林區、桃源區、那瑪夏區5個行政區，明（30）日停止上班、停止上課。圖／高市府提供

高雄市 停班停課

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