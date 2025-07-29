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影／「一直淹每年淹 我真的好無助」 朴子民眾淚求政府幫幫忙
「每年都淹水，沒有一次不淹水，根本沒辦法住人。」一名住在朴子市城煌宮的56歲霍姓婦子今天見到行政院長卓榮泰來視察災損時，難過得泣不成聲，她懇求政府能根本的整治水利，讓當地居民不用受到淹水之苦。卓榮泰當下允諾，會想辦法來解決當地淹水問題。
霍姓婦人表示，當地只要下起豪水都會淹水，已經是第二次經歷這麼嚴重的水災，她希望政府可以改善治水的問題，鄰近大排能夠清理，不然光靠補助根本於事無補。每年都淹，每次家具都壞。
霍姓婦人指出，目前清理的進度還不到一半，家裡面黃土積得太深，她一個人獨居，只能慢慢整理。家電沒壞的只能湊合著用，補助的款項不足以買東西。她難過的說，每次看到淹水都怕了，只能等水退了再回來清，請政府幫幫忙，颱風已經毀了她的家了，水災又再毀一次，讓她真的很無助。
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