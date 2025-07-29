影／「一直淹每年淹 我真的好無助」 朴子民眾淚求政府幫幫忙

「每年都淹水，沒有一次不淹水，根本沒辦法住人。」一名住在朴子市城煌宮的56歲霍姓婦子今天見到行政院長卓榮泰來視察災損時，難過得泣不成聲，她懇求政府能根本的整治水利，讓當地居民不用受到淹水之苦。卓榮泰當下允諾，會想辦法來解決當地淹水問題。

霍姓婦人表示，當地只要下起豪水都會淹水，已經是第二次經歷這麼嚴重的水災，她希望政府可以改善治水的問題，鄰近大排能夠清理，不然光靠補助根本於事無補。每年都淹，每次家具都壞。