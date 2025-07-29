台南獨老屋頂遭颱風吹壞婉拒安置 市府加強訪視

台南市後壁區77歲廖姓男子平日獨居平房，在丹娜絲風災中屋頂毀損，暫以帆布遮蓋，近日大雨後滲水嚴重，只剩一間小房間可住，但婉拒市府協助安置，公所加強關懷訪視。

台南市後壁、白河等部分地區昨天強降雨後出現積淹水災情，行政院長卓榮泰今天到後壁區勘災時，特別前往廖姓男子住處關心，並告知市府已媒合相關人員協助修繕，但可能還需一段時間才能完成，生活上有任何需要可向里長反映。

廖姓男子告訴中央社記者，日前颱風造成住家屋頂毀損，雖然暫時蓋上帆布應急，但前兩天雨勢很大，滲水嚴重，昨天沒有受外面淹水波及，是屋內積水排不出去，他擺了好幾個水桶接水，不時要把水往外倒，屋內家電及原本睡的床也都被雨水毀損。

廖男說，因為年紀大，手腳也不方便，很難清理，還好有區公所及里長找志工協助，而老家還有一個小房間屋頂沒有被颱風吹壞，雖然空間較小，但還是能住，因此不希望離開，只希望近日不要再遇到大雨。

後壁區長李至彬表示，因近日可能還會有較大雨勢出現，市府針對房屋在丹娜絲風災時受損，又沒有其他可擋雨處可住的民眾，協助撤離並提供暫時安置，廖男為弱勢優先安置對象，但廖男不願離開老家，公所會持續安排關懷訪視，提供必要協助。

李至彬說，雖已為廖男安排媒合房屋修繕團隊，但在丹娜絲風災中受損待修建物很多，尤其濱海地區災情嚴重，目前施工人員數量不足，可能還要等待一段時間才能協助完成修復。