雲縣府提治理工程案盼解決淹水 卓榮泰提醒2要點

雲林縣水林鄉半數村莊一度泡在水中，行政院長卓榮泰今天勘災，雲林縣府提出諸多治理工程案，卓榮泰說，預算可爭取，關鍵在於工法要可行、工期要可控，中央與地方齊心。

受低氣壓和西南氣流影響，雲林縣水林鄉有淹水災情，卓榮泰今天下午在經濟部長郭智輝、民進黨立委劉建國、國民黨立委張嘉郡和丁學忠、雲林縣長張麗善等人陪同下到雲林縣水林鄉視察抽水站，再到淹水的民宅慰問居民。

雲林縣水利處長許宏博進行簡報，為整治北港地區淹水問題，提出新街大排抽水站調整池擴大治理工程、北港滯洪池溢流堰改善工程等案，盼中央支持，提高治水韌性，保障人民安全。

卓榮泰當場裁示，海口抽水站問題明顯最急迫，將優先處理；至於滯洪池部分，則請地方政府加速完成用地取得。他強調，預算可以爭取，關鍵在於「工法要可行、工期要可控」。

卓榮泰提到他今天一路從台南往北勘查災情，各地需要治水的經費非常龐大，且治水計畫分為短、中、長期，現在內政部、經濟部、水利署也提供未來6年新台幣1000億元的跨年度治水預算，補足過去治水計畫源頭或末端的問題。

卓榮泰說，政府今年系統性治水要求為逕流分擔、分流管制，還有在地滯洪，而政府未來新的跨年度治水計畫有3個目標，分別為最小的淹水面積、最快的退水時間和最高的安全標準。

至於安全標準該怎麼訂，卓榮泰說明，各縣市要配合因應極端氣候挑戰，他以嘉義縣的例子，整治好的河岸兩旁都是新的，可是此次還是溢堤，因為高度可能不夠，提高堤防高度不一定是好方法，但是一個可以考慮的最快方式。

卓榮泰一行人之後到水林鄉番薯村慰問洪姓災民，番薯村長吳世明表示，每逢大雨，村莊都泡在水中，盼中央幫助居民擺脫淹水的夢魘。

卓榮泰指出，行政院將由政委陳金德主持、顧問李孟諺協助，設置前進指揮所，成立雲嘉南地區水災前進指揮所，中央與地方直接對口，協助處理相關問題。

自來水公司原訂從7月底到8月上旬針對新北等多縣市大規模停水進行大型水管抽換，將造成長時間停水，卓榮泰說，許多民眾到現在還在清理家中汙泥，因此經濟部與水公司協調，先暫緩停水工程，讓大家有水可用來清理環境，盡快恢復正常生活。