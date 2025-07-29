南部強降雨 菁寮老街忙清理、高雄山區長者受困

受西南氣流和颱風外圍環流影響，南部這兩天強降雨，台南菁寮老街水深一度過膝，民眾今天仍忙於善後清理；高雄山區一名6旬男子因住處前道路遭淹沒，消防協助脫困。

中央氣象署更新豪雨特報，受西南氣流及第8號颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今天嘉義縣山區及台南市、高雄市、屏東縣有局部大雨或豪雨。且預估今晚西南氣流將引入對流雲系，降雨從沿海向內陸移動，南部不排除豪雨以上等級降雨；預估8月5日前中南部地區都會持續有雨。

台南市後壁、白河等地區昨天在強降雨後出現積淹水，後壁區菁寮老街一帶災情嚴重，除了道路難以通行，還有不少民宅及商家進水，導致家具、營業設備或商品損壞，昨天下午積水逐漸消退，許多居民今天仍忙著清理工作。

菁寮老街居民今天忙著善後，區公所也協調國軍人力進駐，將再協調環保局協助清理泡水家具等廢棄物。有民眾告訴中央社記者，昨天上午8時許開始淹水，直到傍晚左右消退，積水最高時超過膝蓋。還有雜貨店內冰箱等設備，以及許多鋁箔包飲料泡水，損失慘重。

行政院長卓榮泰上午先到白河區甘宅橋及後壁區菁寮排水菁長橋關心排水整治，再到後壁區侯伯里關心民宅淹水及受災獨居長者。卓榮泰表示，將對受災商家增加補貼，行政院將成立雲嘉南水災前進指揮所，中央與地方直接對口，協助處理問題。

高雄今天停班停課，災害應變中心一級開設。市長陳其邁前往茄萣、永安、彌陀與梓官等沿海地區，實地巡視抽水站與排水設施整備情形，另也到彌陀區舊港橫路與梓官區梓官路，視察當地側溝清疏作業。

根據農業部農村發展及水土保持署資料，高雄市六龜、那瑪夏、甲仙、茂林、桃源等區，總共77條土石流黃色警戒、9條土石流紅色警戒、1處大規模崩塌紅色警戒及4處大規模崩塌黃色警戒。截至今天中午前，總計實際撤離2315人。

不過，六龜區舊庄巷1名年約65歲男子需洗腎，但因住家門前道路遭雨水淹沒受困，經消防人員另尋通道，順利協助男子脫困，由衛生所洗腎專車做後續處置。

高雄市區部分，捷運黃線工程針對豪雨進行整備，各項防災措施及交維警示正常維持，工區也定期巡查回報，確保沿線交通順暢。輕軌系統正常營運。副市長林欽榮也前往鼓山三路視察軍方圍牆重建段及抽水站等，並要求水利局提高警戒，持續監控操作運轉條件與潮位變化。

屏東縣長周春米今天一早前往鹽埔鄉、崁頂鄉及東港鎮等地，視察滯洪池及排水設施。恆春半島雨量大，滿州分水嶺社區已實施預防性撤離。