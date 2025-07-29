行政院風災救助慰助金已到位 南市府：將速撥給受災戶

丹娜絲颱風重創台南溪北地區，行政院緊急啟動「丹娜絲風災家園復原慰助金專案」，並由台灣銀行、第一銀行及票據交換所攜手協助，以即時、免手續費的方式辦理匯款，加速災後重建腳步，共同幫助災民走過難關。

市府財稅局表示，颱風造成本市多處地區家戶停水、停電、房屋破損及淹水，嚴重衝擊民眾生活與財產，急需相關救助措施因應。台南市政府秉持「從寬、從優、從速」原則，已啟動災害救助金、住屋毀損慰助金、車輛泡水或外力毀損慰助金等補助申請作業，並主動辦理相關租稅減免，減輕災民奔波負擔。

財稅局說，本次慰助金獲行政院專案補助後，市府已於昨（28日）日第一時間撥付6億元至各區公所，並透過台銀、一銀及票交所提供「免匯款手續費」的協助，大幅提升發放效率。市府感謝公股行庫與金融機構的實際行動，攜手加速南市災後復原進程，幫助受災戶盡早重建家園、恢復生活。