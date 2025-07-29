快訊

林德福罷免案1開票所票數填反 新北選委會解釋票數錯置原因

前任住持捲極樂醜聞…少林寺宣布由「他」接任 是全國人大代表

獨／海軍承德艦海試 啟動新型中程區域搜索雷達影像曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

影／卓榮泰視察嘉義縣淹水災情 57歲婦失聲痛哭：淹到怕了

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
行政院長卓榮泰今到嘉義縣勘災，受災戶痛苦失聲盼政府幫忙，真的淹水淹到怕了。記者黃于凡／攝影
行政院長卓榮泰今到嘉義縣勘災，受災戶痛苦失聲盼政府幫忙，真的淹水淹到怕了。記者黃于凡／攝影

嘉義縣受丹娜絲颱風重創，又因暴雨溢堤災情慘重，行政院長卓榮泰今視察朴子市荷苞嶼大排，並到受佳禾里東安寮災戶家中了解狀況，57歲霍姓婦人激動拉著卓榮泰，痛苦失聲請求政府幫助，卓榮泰拍她的手安慰說，雨很大，但是一定會想出方法來解決。

「請政府幫幫忙吧，颱風已經毀了我們的家了，現在水災又再毀，真的不知道怎麼辦。」霍姓婦人說，每次淹水都不能出入，她看到淹水真的都怕了，只能跑去朋友家，等到隔天水退才回家清理，昨天冒雨騎車，機車泡水都快熄火，怎麼繞卻回不了家。

霍姓婦人說，她原本是南投人，結婚後定居嘉義縣，目前已協議離婚，暫時住在婆家，淹水後請前夫幫忙清理，但未獲得妥善協助，膝下無子，因娘家家產已被弟弟敗光，也沒辦法回娘家，她原本上職訓局的課程，後來因腰部受傷無法去工作，現在生活真的很困難。

霍姓婦人也向卓榮泰反映，房子今早又突然停電，無法繼續清理工作。卓榮泰拍拍她的手安慰說，「對不起，再忍耐一下，我們會馬上處理！」另外也指示經濟部長郭智輝「部長，家具泡水都壞掉了。」郭智輝說，馬上就會提出補助方法，家具部分盡量幫忙。

縣長翁章梁當面爭取治水經費，改善荷苞嶼排水、六腳排水及南靖排水，同時請命爭取10億元改善嘉義科學園區周邊排水。翁章梁說，嘉科目前已經符合防洪保護標準，但科學園區所在地不能接受任何損失，希望整治周圍環境，提高防洪保護標準。

卓榮泰說，這次系統性治水有三大做法，包括逕流分擔、分流管制、在地滯洪，取得土地須與地方政府合作，未來6年將再編列1000億元治水預算，希望補足8年800億元遺漏地方，把治水一次做好，工法一定要能改善淹水現況，工期要趕在汛期前完工。

行政院長卓榮泰今到嘉義縣勘災，宣布未來6年將再編列1000億元治水預算。記者黃于凡／攝影
行政院長卓榮泰今到嘉義縣勘災，宣布未來6年將再編列1000億元治水預算。記者黃于凡／攝影
行政院長卓榮泰今到嘉義縣勘災，受災戶痛苦失聲盼政府幫忙，真的淹水淹到怕了。記者黃于凡／攝影
行政院長卓榮泰今到嘉義縣勘災，受災戶痛苦失聲盼政府幫忙，真的淹水淹到怕了。記者黃于凡／攝影
行政院長卓榮泰今到嘉義縣勘災，受災戶痛苦失聲盼政府幫忙，真的淹水淹到怕了。記者黃于凡／攝影
行政院長卓榮泰今到嘉義縣勘災，受災戶痛苦失聲盼政府幫忙，真的淹水淹到怕了。記者黃于凡／攝影
行政院長卓榮泰今到嘉義縣勘災，縣長翁章梁爭取治水預算整治大排。記者黃于凡／攝影
行政院長卓榮泰今到嘉義縣勘災，縣長翁章梁爭取治水預算整治大排。記者黃于凡／攝影

淹水 治水 卓榮泰

延伸閱讀

卓榮泰關心台南後壁侯伯里「透天」厝 7旬翁只求別再下雨

影／卓榮泰勘災宣布成立雲嘉南前進指揮所 全力配合救災

影／卓榮泰宣布淹水受災攤商補助1萬購設備 僅限合法登記有稅籍者

影／卓榮泰勘災曝「賴總統指示國軍全力配合」 將設雲嘉南前進指揮所

相關新聞

影／卓榮泰視察嘉義縣淹水災情 57歲婦失聲痛哭：淹到怕了

嘉義縣受丹娜絲颱風重創，又因暴雨溢堤災情慘重，行政院長卓榮泰今視察朴子市荷苞嶼大排，並到受佳禾里東安寮災戶家中了解狀況，...

勘災政治學 府院慢半拍、難兼顧也掀綠營內部矛盾

大罷免失利，民進黨內檢討聲浪四起，更有民進黨市議員喊出賴清德辭去黨主席、行政院長卓榮泰內閣總辭。派系人士也指出，這次嘉義...

豪雨導致臺南後壁積淹水 連兩日停班課

28日受低氣壓帶來的豪大雨影響，台南市後壁區多處傳出積淹水情況。臺南市長黃偉哲一早就趕赴現場瞭解災情，並宣布後壁區停止上班上課，以維護市民安全。隨後黃偉哲市長前往後壁區收容安置中心，關心區公所緊急協助

南台灣遭水災 翁曉玲喊：速還地方被剋扣的補助款636億

丹娜絲颱風造成南台灣災損，至今仍在災後復原。國民黨立委翁曉玲今日呼籲，中央應儘速動員救災並發放急難救助金，行政院速還剋扣...

風災掀屋頂 李家同：鄉下有這麼多簡陋住屋是國家的羞恥

丹娜絲颱風月初造成台南、嘉義上萬戶民宅屋頂掀翻、受損，至今多數仍僅蓋上帆布，甚至許多還是「透天」厝，昨豪大雨雪上加霜，有...

南庄鄉苗21-1路面邊坡大面積塌陷 現場交管僅供單向通行

受颱風外圍環流及西南風增強影響，苗栗縣昨午起大雨不斷，頭份、三灣、南庄等苗北鄉鎮市更是雷雨交加，其中，位在南庄鄉苗21-...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。