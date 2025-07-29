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影／卓榮泰視察嘉義縣淹水災情 57歲婦失聲痛哭：淹到怕了
嘉義縣受丹娜絲颱風重創，又因暴雨溢堤災情慘重，行政院長卓榮泰今視察朴子市荷苞嶼大排，並到受佳禾里東安寮災戶家中了解狀況，57歲霍姓婦人激動拉著卓榮泰，痛苦失聲請求政府幫助，卓榮泰拍她的手安慰說，雨很大，但是一定會想出方法來解決。
「請政府幫幫忙吧，颱風已經毀了我們的家了，現在水災又再毀，真的不知道怎麼辦。」霍姓婦人說，每次淹水都不能出入，她看到淹水真的都怕了，只能跑去朋友家，等到隔天水退才回家清理，昨天冒雨騎車，機車泡水都快熄火，怎麼繞卻回不了家。
霍姓婦人說，她原本是南投人，結婚後定居嘉義縣，目前已協議離婚，暫時住在婆家，淹水後請前夫幫忙清理，但未獲得妥善協助，膝下無子，因娘家家產已被弟弟敗光，也沒辦法回娘家，她原本上職訓局的課程，後來因腰部受傷無法去工作，現在生活真的很困難。
霍姓婦人也向卓榮泰反映，房子今早又突然停電，無法繼續清理工作。卓榮泰拍拍她的手安慰說，「對不起，再忍耐一下，我們會馬上處理！」另外也指示經濟部長郭智輝「部長，家具泡水都壞掉了。」郭智輝說，馬上就會提出補助方法，家具部分盡量幫忙。
縣長翁章梁當面爭取治水經費，改善荷苞嶼排水、六腳排水及南靖排水，同時請命爭取10億元改善嘉義科學園區周邊排水。翁章梁說，嘉科目前已經符合防洪保護標準，但科學園區所在地不能接受任何損失，希望整治周圍環境，提高防洪保護標準。
卓榮泰說，這次系統性治水有三大做法，包括逕流分擔、分流管制、在地滯洪，取得土地須與地方政府合作，未來6年將再編列1000億元治水預算，希望補足8年800億元遺漏地方，把治水一次做好，工法一定要能改善淹水現況，工期要趕在汛期前完工。
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