台南菁寮老街居民忙淹水善後 國軍出動助清理

台南市後壁、白河等地區昨天在強降雨後出現積淹水，後壁區菁寮老街一帶災情嚴重，居民今天忙著善後，區公所也協調國軍人力進駐，將再由環保局協助清理泡水家具等廢棄物。

熱門觀光景點菁寮老街在昨天上午強降雨後積淹水嚴重，除了道路難以通行，還有不少民宅及商家進水，導致家具、營業設備或商品損壞，昨天下午積水逐漸消退，許多居民今天仍忙著善後清理工作。

有民眾告訴中央社記者，昨天上午8時許開始淹水，直到傍晚左右消退，積水最高時超過膝蓋，昨天道路積水時有一輛大貨車硬要通過，而且疑似怕熄火車速較快，結果將積水沖向道路兩旁民宅，有的鐵捲門損壞，他們家則是玻璃門破裂，還導致他手臂被割傷，縫了約30針。

另有雜貨店負責人表示，店內冰箱等設備，以及許多鋁箔包飲料泡水，損失慘重，但這些不適合拿來賣的鋁箔包飲料其實主要是外觀受損，飲料本身未受影響，因此將開放給有需要的民眾自行免費取用。

還有民眾表示，去年凱米風災嚴重淹水後，市府曾提供補助讓住戶申請裝設防水閘門，但因有些行政程序還沒辦妥，來不及裝設就又碰到這次淹水，希望市府能加速協助完成裝設。

後壁區長李至彬表示，此次因短時間內降下超過排水系統可負荷雨量，導致後壁區有3處出現積淹水災情，其中菁寮老街一帶最嚴重，昨天下午退水後就開始安排善後清理作業，今天上午也有國軍進駐協助主要道路清理。

李至彬表示，接下來將協調環保局清運民眾清理出的泡水家具等大型物品，並安排山貓、抓斗車等機具協助，同時逐一訪視受災區弱勢戶，提供必要協助。

台南市政府水利局提供資料指出，未來市府將持續推動「菁寮排水整治工程」、「菁寮老街內水路改善」、「提高菁寮抽水站抽水量能」等治水計畫，並期盼中央給予相關經費支持。