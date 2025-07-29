南台灣遭水災 翁曉玲喊：速還地方被剋扣的補助款636億
丹娜絲颱風造成南台灣災損，至今仍在災後復原。國民黨立委翁曉玲今日呼籲，中央應儘速動員救災並發放急難救助金，行政院速還剋扣地方政府的一般性補助款636億。
翁曉玲說，可憐的雲嘉南鄉親，才遭風災摧殘，現又遇到水災，生活真是苦不堪言。她在此呼籲，中央應儘速動員救災並發放急難救助金；行政院速還剋扣地方政府的一般性補助款636億，立即發還給台南市52億、雲林縣38億、嘉義縣35億、嘉義市17億、花蓮縣27億、台東縣23億等縣市地方補助款。
翁曉玲表示，這是地方縣市的救災助民錢，行政院不該中飽私囊、違法剋扣。看到行政院今天申請動支114年第二預備金3億4千多萬去辦理大惡罷選務，她心裡感慨萬千，這筆錢拿去救災、救急多好，遠比搞這場大惡罷有意義的多。
翁曉玲指出，人民要的不多，只求安居樂業、生活無虞，「還請賴清德總統好好對待這群受苦受難的鄉親們，別忘了他們在過去的選舉中是如此的挺您」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言