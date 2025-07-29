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南台灣遭水災 翁曉玲喊：速還地方被剋扣的補助款636億

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委翁曉玲。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委翁曉玲。圖／聯合報系資料照片

丹娜絲颱風造成南台灣災損，至今仍在災後復原。國民黨立委翁曉玲今日呼籲，中央應儘速動員救災並發放急難救助金，行政院速還剋扣地方政府的一般性補助款636億。

翁曉玲說，可憐的雲嘉南鄉親，才遭風災摧殘，現又遇到水災，生活真是苦不堪言。她在此呼籲，中央應儘速動員救災並發放急難救助金；行政院速還剋扣地方政府的一般性補助款636億，立即發還給台南市52億、雲林縣38億、嘉義縣35億、嘉義市17億、花蓮縣27億、台東縣23億等縣市地方補助款。

翁曉玲表示，這是地方縣市的救災助民錢，行政院不該中飽私囊、違法剋扣。看到行政院今天申請動支114年第二預備金3億4千多萬去辦理大惡罷選務，她心裡感慨萬千，這筆錢拿去救災、救急多好，遠比搞這場大惡罷有意義的多。

翁曉玲指出，人民要的不多，只求安居樂業、生活無虞，「還請賴清德總統好好對待這群受苦受難的鄉親們，別忘了他們在過去的選舉中是如此的挺您」。

翁曉玲 行政院 補助款

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