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豪雨重創中南部民宅！賴總統坐鎮應變中心 指示政院成立災害重建小組

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勘災政治學 府院慢半拍、難兼顧也掀綠營內部矛盾

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
因應嘉義朴子地區豪雨成災，多處積淹水，居民出入不便，國軍第5作戰區迅速派遣兵力支援地方公所，今天協助地區發送物資。圖／軍方提供
因應嘉義朴子地區豪雨成災，多處積淹水，居民出入不便，國軍第5作戰區迅速派遣兵力支援地方公所，今天協助地區發送物資。圖／軍方提供

大罷免失利，民進黨內檢討聲浪四起，更有民進黨市議員喊出賴清德辭去黨主席、行政院長卓榮泰內閣總辭。派系人士也指出，這次嘉義縣淹大水，災情程度已相當嚴重，府院高層勘災卻慢半拍，第一時間僅派政委南下，反應速度不足，應有更實質作為。

丹娜絲掀翻嘉南的平房屋頂，逾兩千戶苦等蓋上帆布，更有大量廢棄屋瓦、泡水家具甚至光電板待清運，但賴清德總統勘災卻稱「要利用天災訓練解決社區問題的能力」；當時綠營內部就有批評，「救災救不好又亂講話，到頭來連黨內都很難說服。」

被外界解讀遭賴總統勘災時冷落的民進黨立委陳亭妃也一度砲轟，指風災過後第14天，部分地區訊號一樣不穩定，通訊救災處理根本就是打零分，再加上沒水、沒電，讓受災戶感覺自己在孤島一樣，求助無門。沒想到，這二天嘉南高屏地區再遭豪雨狂襲，陳亭妃則搶先搭乘皮卡進災區，喊話政府必須立即投入新的救災工作。

民進黨人士指出，大罷免之後，不僅有民進黨議員開砲要求賴清德辭黨主席，連派系也開始將勘災議題上升到政治問題，凸顯出賴清德在黨內強勢領導風格受到挑戰，雖然黨主席位置不至於不保，但已對未來繼續帶領民進黨埋下變數。

綠營地方人士表示，上回丹娜絲登陸點嘉義縣布袋鎮，3座台電特高壓電塔攔腰折斷，這是過去沒有發生的事，這回海線大淹水程度同樣嚴重，嘉義並不奢求有特權待遇，只希望中央能一樣拿出對台南災損嚴重的快速應變能力。

民進黨發言人戴瑋姍表示，針對南部豪雨所可能造成的災情，行政團隊在第一時間掌握全況，並派遣相關閣員前往第一線協助救災，請媒體與相關人士勿在此時做未經查證之報導，混淆社會視聽。

民進黨 賴清德 大罷免

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