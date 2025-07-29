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豪雨導致臺南後壁積淹水 連兩日停班課

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自臺南市政府
照片取自臺南市政府

28日受低氣壓帶來的豪大雨影響，台南市後壁區多處傳出積淹水情況。臺南市長黃偉哲一早就趕赴現場瞭解災情，並宣布後壁區停止上班上課，以維護市民安全。隨後黃偉哲市長前往後壁區收容安置中心，關心區公所緊急協助撤離的居民，並指示區公所隨時注意居民生活物資與醫療照護需求，強調南市府已開設災害應變中心，動員市府人力全力救災。

黃偉哲市長表示，市民的性命安全是首要之務，目前後壁區已有8位年長者撤離安置，白河區則有9人依親暫時避難。他當場指示相關單位即刻掌握與回報災區動態，並主動了解居民需求，確保每位受影響民眾都能獲得適當協助與照顧。南市府同步啟動全市66座抽水站與513台移動式抽水機投入運作，其中包括菁寮站在內的28座抽水站已啟動抽水；水利局也備妥23萬砂包及3,600片防水擋板，分送至各區公所及社區靈活運用，全力防範災情擴大。

聚傳媒

臺南 黃偉哲 水利局

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