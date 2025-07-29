丹娜絲颱風重創南台灣 日本石川縣捐100萬日圓助重建

台日在有難時總是互相伸出援手。7月初，南台灣經歷颱風造成重大損失，石川縣知事馳浩今天委託代表向台灣捐助100萬日圓援助金，駐日代表李逸洋表示，能登半島目前仍在進行地震重建工作，依舊對台灣給予溫暖的支援，令人感動。

李逸洋上午接受石川縣東京事務所所長堀田譽代為轉交的援助金。他表示，丹娜絲颱風對台灣南部帶來建築物與農作物等諸多災害，目前復原工作正全力推進中。來自石川縣的支援，對台灣而言是莫大的鼓勵。

他表示，石川縣在努力重建能登半島地震災區的同時，依舊給予台灣如此溫暖的援助，令人深受感動，他謹代表台灣向石川縣致上最誠摯的謝意。

李逸洋指出，回顧過往，當面對地震、颱風、水災及重大疫情等挑戰時，台灣與日本總是同甘共苦、積極互助。這份深厚的友情在國際社會中極其珍貴。

他表示，台灣與日本是能在困難時彼此扶持的朋友。從台灣的921地震、花蓮地震，到日本的東日本大震災、能登半島大地震，台日共同克服了多次災害考驗，「即使面對自然災害的威脅，我們的心依然緊緊相繫」。他感謝來自石川縣的援助金，並衷心祈願能登半島的重建工作早日完成，讓當地居民盡快恢復平穩的生活。

堀田表示，去年能登半島地震時，台灣給予極大的支援，藉此機會再次致上誠摯謝意。這次台灣受到第4號颱風（丹娜絲）影響，出現災情，石川縣也希望能盡一份心力，幫助台灣的大家，因此準備了一份小小的慰問金，衷心期盼台灣與石川縣共同努力，早日完成災後重建工作，讓彼此情誼更加穩固。