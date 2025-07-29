風災掀屋頂 李家同：鄉下有這麼多簡陋住屋是國家的羞恥

丹娜絲颱風月初造成台南、嘉義上萬戶民宅屋頂掀翻、受損，至今多數仍僅蓋上帆布，甚至許多還是「透天」厝，昨豪大雨雪上加霜，有受災戶喊「天公伯沒要讓人生活」；清華大學榮譽教授、博幼社會福利基金會榮譽董事長李家同今指出，政府應該有鄉村房屋重建計畫。

昨天屋頂蓋上帆布的受災戶，屋頂抵不過大雨傾瀉而下，依然不斷滲水，外面下大雨、裡面下小雨，台南、嘉義淹水區域，泥水更從馬路灌進家裡；李家同對此，今天在臉書指出，風災過後很多住戶需要用帆布來暫時取代屋頂，「實在令我感到非常難過」。

李家同指出，他在英國旅行，曾看過英國鄉下的茅草屋頂房屋，如果屋頂全部都是茅草的話，不要說風災了，即使小雨也會使得這戶人家無法生活；我國的大樓沒有屋頂，而是一個堅固的水泥平台，平台有一點斜度，雨水會流入排水管。

另外，有些透天厝有很美觀的屋頂，其實屋頂下面也是有相當堅固的水泥平台；屋頂被掀，不會造成什麼問題，何況最近所建造的透天厝也沒有聽說屋頂被掀的。

李家同表示，但這次屋頂被掀的受災戶房屋都在農村，屋頂下面是沒有堅固平台的，所以屋頂一旦被掀，住戶就無法生活；這種建築如果用來儲存農具，當然可以，用來當作住家，實在是太簡陋。

李家同說，「令我感到非常難過的是，我沒有想到我國的鄉下還有這麼多的住屋是如此簡陋的」，一般人常常聽到都更這個名詞，都更就是要建造新的大樓來取代都市裡很多陳舊的樓房；如今我國鄉下還有這麼多老舊的住屋，他認為政府應該實施新的措施。

這個措施，也許可以稱「鄉村住屋更新計畫」，使得所有鄉下的老舊住屋可以被新的房屋所取代；這些新的房屋也會有屋頂，但是一定非常堅固，不會被輕易掀掉，而且最重要的是，屋頂下面一定要有堅固的水泥平台，即使遭受颱風襲擊，住戶也應該不受影響。

李家同認為，我國是一個現代化國家，半導體工業領先全世界，鄉下有這麼多老舊不堪的房屋，實在值得檢討，這幾乎可以說是國家的一個羞恥；遺憾的是，朝野以及名嘴都對這件事情漠不關心。

他希望政府官員和立法委員都知道，風災雖然已過，但傾盆大雨仍在繼續，帆布是不能阻擋大雨的，不能認為屋頂被掀的問題應該由老百姓自己解決；朝野雙方都應該趕快想出一個辦法，使得很多鄉下災民能夠有一個可以暫時居住的地方。

李家同呼籲，中央政府應該夥同地方政府，協力想出一套機制來更新這些鄉下老舊住屋；當然，各級政府有必要撥出經費來實施這個計畫，這個計畫不牽涉到土地問題，以我國的財力，絕對可以做到的。如果沒有這個計畫，非不能也，乃不為也。