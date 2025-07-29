高雄撤離2315人 市府承諾調動資源改善收容品質

高雄市府因應土石流警戒，桃源等區撤離2315人。副市長李懷仁等人今天赴安置地點關心民眾，承諾會調動資源提升收容生活品質，若土石流警戒消除，將儘速讓民眾返家。

根據農業部農村發展及水土保持署資料，高雄市六龜、那瑪夏、甲仙、茂林、桃源等區，總共77條土石流黃色警戒、9條土石流紅色警戒、1處大規模崩塌紅色警戒及4處大規模崩塌黃色警戒。高雄市政府民政局說明，截至今天中午前，總計實際撤離2315人。

高雄市副市長李懷仁今天上午到鳳山市農會茂林辦事處關心收容民眾，接受聯訪時表示，此次與颱風不同，因民眾對海警、陸警會有心理準備，但昨天雷雨又快又急，市府立即成立豪雨應變中心一級開設，並立刻聯繫區長、警消與軍方協助撤離作業。

針對有議員希望改善安置環境部分，李懷仁說，因場地為農會管轄，市府將針對非硬體設施部分，調動相關資源以提升收容生活品質，待天氣轉晴及土石流警戒消除，將儘速讓民眾返家，恢復正常作息。

另外，高雄市消防局昨天上午8時8分許獲報，指六龜區舊庄巷1名年約65歲男子需洗腎，但因住家門前道路遭雨水淹沒受困，經消防人員另尋通道，順利協助男子脫困，由衛生所洗腎專車做後續處置。