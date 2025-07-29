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南庄鄉苗21-1路面邊坡大面積塌陷 現場交管僅供單向通行

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
南庄鄉苗21-1線約3公里處，有大面積路徑塌陷，目前單向通行請用路人小心。圖／南庄鄉公所提供
南庄鄉苗21-1線約3公里處，有大面積路徑塌陷，目前單向通行請用路人小心。圖／南庄鄉公所提供

受颱風外圍環流及西南風增強影響，苗栗縣昨午起大雨不斷，頭份、三灣、南庄等苗北鄉鎮市更是雷雨交加，其中，位在南庄鄉苗21-1線約3公里處，有大面積路徑塌陷，目前已實施交通管制單向通行，鄉公所也已要求廠商盡速搶修。

昨晚強降雨造成山區道路樹倒、土石滑落，影響交通部分已陸續搶修排除。南庄鄉公所今天表示，昨午獲報大雨造成鄉內多處山區道路出現樹倒、土石滑落等情形，已陸續排除，但苗21-1約3.3公里處大面積路徑塌陷，已聯繫廠商前往處理，目前單向通行請用路人小心，後續將報縣府災修工程復舊。

轄區警方則表示，今天一早接獲民眾報案指苗21-1線4K處（東河地區）、横屏背聯絡道路有路基坍方，請求警方協助。警員到達現場後，發現道路約2~30公尺長邊坡土石滑落，原本支撐邊坡的鋼樁和護欄也東倒西歪，現場怵目驚心，因擔心邊坡繼續滑落，造成路過車輛發生意外，已放置交通錐實施交通管制，僅供單向通行，提醒行經該路段人車，注意行車安全。

南庄 雷雨 交通管制

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