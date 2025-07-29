台南豪雨淹水 立委勘災帶皮卡車隊協助災民

受到低壓帶與西南氣流影響，溪北地區28日出現豪大雨，後壁24小時雨量高達351毫米，達大豪雨標準，後壁菁寮、菁豐都淹水及膝。立委陳亭妃團隊於下午菁豐救災時，也利用救援皮卡接送了一位阿嬤去醫院進行洗腎，解決家屬的擔憂。

因應台南豪大雨，陳亭妃昨與台南水利局邱忠川局長、趙昆原議員、菁豐里楊玉年里長、菁寮里張文哲里長一同勘災。她請市府加強抽水與排水調度，要和里長密切合作，陳亭妃團隊也準備了便當，以備民眾有需求時能夠提供幫助。

另一方面，陳亭妃向內政部國土署爭取擋水閘門，國土署也表示會報請行政院用專案來協助。而在強化菁寮地區治水計劃上，她希望依照台南市政府水利局的規劃，市府將針對加強排水功能及強化抽水站量能編列2.55億元經費，盼中央政府全力支持。

據了解，有菁豐里80幾歲居民表示，從沒遇過淹水淹到家裡面，連88水災也都只是路面淹水而已。陳亭妃團隊於下午菁豐救災時，也利用救援皮卡接送了一位阿嬤去醫院進行洗腎，解決家屬的擔憂。除了豪大雨，菁寮里也傳出瓦斯桶被水衝倒漏氣，陳亭妃也立即聯繫消防隊進行處理，所幸並未釀災。

陳亭妃表示，今年台南受到颱風及極端氣候的嚴重影響，許多地方遭逢連續災情，地方政府必須立即投入新的救災工作，以防災情進一步擴大。