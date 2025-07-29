快訊

台股下跌211點收23,201點 台積電下跌10元收1,135元

3年婚姻生變？老公范姜彥豐慶生未現身 粿粿傳準備搬家

新光三越南部1據點宣布今不營業！真相曝光 在地網友全笑爛

台南豪雨淹水 立委勘災帶皮卡車隊協助災民

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
立委陳亭妃團隊於下午菁豐救災時，利用救援皮卡接送了一位阿嬤去醫院進行洗腎。陳亭妃國會辦公室／提供
立委陳亭妃團隊於下午菁豐救災時，利用救援皮卡接送了一位阿嬤去醫院進行洗腎。陳亭妃國會辦公室／提供

受到低壓帶與西南氣流影響，溪北地區28日出現豪大雨，後壁24小時雨量高達351毫米，達大豪雨標準，後壁菁寮、菁豐都淹水及膝。立委陳亭妃團隊於下午菁豐救災時，也利用救援皮卡接送了一位阿嬤去醫院進行洗腎，解決家屬的擔憂。

因應台南豪大雨，陳亭妃昨與台南水利局邱忠川局長、趙昆原議員、菁豐里楊玉年里長、菁寮里張文哲里長一同勘災。她請市府加強抽水與排水調度，要和里長密切合作，陳亭妃團隊也準備了便當，以備民眾有需求時能夠提供幫助。

另一方面，陳亭妃向內政部國土署爭取擋水閘門，國土署也表示會報請行政院用專案來協助。而在強化菁寮地區治水計劃上，她希望依照台南市政府水利局的規劃，市府將針對加強排水功能及強化抽水站量能編列2.55億元經費，盼中央政府全力支持。

據了解，有菁豐里80幾歲居民表示，從沒遇過淹水淹到家裡面，連88水災也都只是路面淹水而已。陳亭妃團隊於下午菁豐救災時，也利用救援皮卡接送了一位阿嬤去醫院進行洗腎，解決家屬的擔憂。除了豪大雨，菁寮里也傳出瓦斯桶被水衝倒漏氣，陳亭妃也立即聯繫消防隊進行處理，所幸並未釀災。

陳亭妃表示，今年台南受到颱風及極端氣候的嚴重影響，許多地方遭逢連續災情，地方政府必須立即投入新的救災工作，以防災情進一步擴大。

洗腎 淹水 陳亭妃

延伸閱讀

影／卓榮泰勘災曝「賴總統指示國軍全力配合」 將設雲嘉南前進指揮所

網傳「台南市民更重要、陳亭妃加油」布條 陳亭妃喊要求拆除

影／陳亭妃宣布「選舉補助款公益信託」 全轉做丹娜絲風災善款

博論遭疑抄襲...陳亭妃回應「已通過審查」 校方發聲：無需撤銷學位

相關新聞

快斷了！廬山鋼便橋引道岌岌可危 驚悚空拍曝光居民憂心

受西南氣流及外圍環流等影響，全台天氣不穩定，南投縣仁愛鄉山區不時下雨，甚至出現短延時強降雨，有「全台最爛的路」投89線多...

影／嘉義朴子養豬場淹水不退 一早出動挖土機「救豬」還有3000頭

嘉義縣朴子市昨天淹水嚴重，荷苞嶼大排水旁一處養豬場災情慘重，至今天仍淹水不退，抽水機效果有限，豬只能拚命游泳求生，許多豬...

卓榮泰關心台南後壁侯伯里「透天」厝 7旬翁只求別再下雨

台南地區昨受豪大雨強襲，行政院長卓榮泰今早也到白河、後壁區勘災，其中，後壁侯伯里一名77歲的廖姓老翁住家平房因颱風丹娜絲...

影／卓榮泰勘災曝「賴總統指示國軍全力配合」 將設雲嘉南前進指揮所

台南溪北地區昨受豪雨重創，行政院長卓榮泰今先後到白河、後壁勘災，他說原本水公司換管線的停水計畫會暫緩，方便民眾清家園，且...

影／台南嘉義捷徑甘宅橋多次洪水淹沒卓揆承諾優先重建

現在院長卓榮泰今天到台南白河後壁等地勘災。第一站到台南白河與嘉義捷徑必經的白河甘宅橋，這座橋因為高度不足、橋墩較密集，曾...

屏東豪大雨警報！ 台電整備 精神繃緊防淹水區斷電

中央氣象署今日針對南部地區發出局部大雨或豪雨警報，屏東縣部分低窪地區可能淹水，造成及電力設施受損影響供電。台電屏東區處加...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。