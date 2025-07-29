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就怕高雄沿海再海水倒灌積淹水 陳其邁上午赴多地巡視

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導
陳其邁至永安區永達抽水站視察，要求抽水設施維持全天待命。圖／高雄市府提供
陳其邁至永安區永達抽水站視察，要求抽水設施維持全天待命。圖／高雄市府提供

受西南氣流預期帶來豪雨影響，高雄市政府宣布今天全市停班停課，不過中午前雨勢稍緩，市長陳其邁前往茄萣、永安、彌陀與梓官等沿海地區巡視抽水設施整備情形，因日前沿海等地才因天文大潮出現海水倒灌積水，他指示要以最嚴苛的降雨情境為防汛準備，才能防範降雨期間民眾安全。

陳其邁強調，即使今天潮汐為中潮，市府也以最嚴苛降雨情境為防汛準備前提，全面檢視抽排設施功能，指示各地抽水站整備完成、滯洪池維持空庫狀態，並隨時備妥應變與預警通報機制，但仍要提醒市民今天仍有豪雨或局部大豪雨等級降雨，請持續關注氣象署與市府發布的最新資訊，避免於強降雨期間前往排水、河川、湖泊等低窪地區，以確保人身安全。

陳其邁今天上午首先到茄萣區金鑾宮周邊巡視，因該區鄰近出海口、地勢低窪，長年受大潮與海水倒灌影響，易發生積淹水情形，雖已爭取中央補助1640萬元年底前能完工茄萣路一段及港東街增設抽水機、防水閘門與配套設施，但陳其邁也指示其他沿海與低窪地區也應提出改善對策。

陳其邁隨後前往永安區永達與舊港抽水站，指示市府水利局應逐一檢查抽水設備保養狀況與現場值勤人員配置，完成整備測試並維持全天候待命。他中午再前往彌陀區舊港橫路與梓官區梓官路視察當地側溝清疏作業。

高雄市府環保局為因應西南氣流降雨影響，今天動員499人次、各式車輛112車次進行市區主要道路側溝、洩水孔清疏，清疏長度41.07公里、清除路旁洩水孔堵塞5567件及清除溝蓋堵塞3854件、合計清除廢棄物59.3公噸，為避免道路積淹水影響交通，各區清潔隊持續整備待命，確保整體排水系統有效發揮作用。

陳其邁至永安區永達抽水站視察，要求抽水設施維持全天待命。圖／高雄市府提供
陳其邁至永安區永達抽水站視察，要求抽水設施維持全天待命。圖／高雄市府提供
陳其邁中午至梓官區梓官路視察側溝清疏，防止大雨期間積淹水災情。圖／高雄市府提供
陳其邁中午至梓官區梓官路視察側溝清疏，防止大雨期間積淹水災情。圖／高雄市府提供

豪雨 陳其邁 停班停課

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