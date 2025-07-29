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豪雨釀台南淹水災情 立委協調工程會主委入駐救災

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
立委賴惠員赴受災最嚴重區域探視災民，親自送上熱騰騰便當。賴惠員國會辦公室／提供
立委賴惠員赴受災最嚴重區域探視災民，親自送上熱騰騰便當。賴惠員國會辦公室／提供

西南氣流強降雨28日造成台南溪北地區多處積淹水，部分鄉親緊急撤離、道路中斷，地方抽排量能一度吃緊。在地立委賴惠員自清晨起往返白河、後壁多個受災區域，聯絡國軍協助長者與行動不便者就近安置，並緊急彙整各區里第一線需求，聯絡行政院通報協調各項救災需求，工程會主委陳金德立刻南下進駐嚴陣以待，中央地方合作務求及時救援與照顧。

賴惠員表示，面對氣候異常造成的強降雨與衍生的淹水風險，中央必須即刻進駐，她一早便緊急協調行政院政務委員、公共工程委員會主任委員陳金德入駐溪北，成立現地應變團隊，與台南市政府、各區公所、國軍八軍團與相關單位聯合會商，強化抽排機具、人力與備援電力調度，確保救災指揮鏈路暢通、資源有效到點。

中午，賴惠員親赴受災最嚴重的後壁菁寮老街關懷居民，並親自送上熱騰騰便當，讓忙於搶救與清理的里民、第一線人員補足體力、持續應對風雨。隨後，她趕至新營民治行政中心出席災情會議，就安置量能、物資補給、抽水站運作與通訊維持提出具體建議，並請中央、地方同步建立災情回報單一窗口，加速協處。

會後，賴惠員再前往菁寮排水「菁長橋」實地勘查。初步研判，本次淹水主因為菁寮排水、下茄苳排水於瞬間豪雨下超出設計保護標準，致使菁寮社區（菁寮里、菁豐里）及長短樹里部分地區漫淹。

賴惠員強調，將全力督促水利署等單位提出短期臨時導排與瓶頸清淤、中期管渠與抽水量能強化、長期流域整治與滯洪設施等整體方案，並全力爭取中央經費，提升溪北防洪韌性。

賴惠員表示，在極端氣候面前，必須更謙卑、更迅速。每一項調度，都是為了讓鄉親更安全一些。她感謝所有救災人員、里長與鄉親在風雨中守護家園，並將持續留在第一線，逐項追蹤抽排、安置、物資與復建進度，讓溪北早日脫離險境、恢復正常生活。

淹水 國軍 陳金德

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