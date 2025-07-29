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預估強降雨周春米視察滯洪池 滿州預防性撤離

中央社／ 屏東縣29日電

屏東縣今天預估雨量超過350毫米，縣長周春米一早前往鹽埔鄉、崁頂鄉及東港鎮等地，視察滯洪池及排水設施。恆春半島雨量大，滿州分水嶺社區已實施預防性撤離。

周春米今早前往鹽埔鄉大仁滯洪池、崁頂鄉溪洲溪排水崁頂支線護岸、東港鎮大潭社區，下午到恆春水資源回收中心以及湖內路易淹水區，確認滯洪池進度與抽水設施運作情形。

周春米在大潭接受媒體聯訪表示，嘉義縣昨天凌晨急降雨造成災害，昨早即接獲水利署提醒，注意縣內強降雨狀況，縣府緊急召開防災會議，確認今天雨量將超過350毫米，已達停班課標準，決定停止上班上課。

周春米表示，目前雨勢斷斷續續，為安全起見，已先將滿州分水嶺族人陸續安置至收容旅館，並協助孤島與原鄉村民撤離，保障鄉親安全。

周春米說，面對極端氣候，颱風成形速度及降雨量常超乎預期，去年總統賴清德視察屏東，支持推動約新台幣30億元治水改善工程，補足過去因預算不足而延宕建設，歷經多次颱風考驗後，過去易淹水地區已明顯改善。

屏東縣政府傳播暨國際事務處表示，鹽埔鄉大仁滯洪池15.3公頃，滯洪池啟用期間分別歷經颱風凱米、山陀兒、康芮及丹娜絲侵襲，累計雨量最高達約1000毫米，大仁排水支線均未再發生淹水，成功改善科大周邊逢雨必淹情況。

傳播處表示，崁頂鄉溪洲溪排水崁頂支線護岸改善工程，目前滯洪池及新闢渠道土方已開挖約60%，滯洪量約8.8萬噸，今年6月豪雨及颱風丹娜絲期間，滯洪池已提前發揮蓄洪功效，有效減緩並避免下游北勢村及港東村淹水，工程預計明年4月完工，屆時總滯洪量可達16.9萬噸。

傳播處指出，東港鎮大潭社區因地勢低窪、排水系統不足，長期逢雨易淹水。縣府規劃增設地下箱涵576公尺、雨水調節池及抽水站房，以提升排水及防洪能力，工程2023年12月開工，目前已完成地下箱涵210公尺，雨水調節池及抽水站房皆施作完成，預計明年2月完工。

雨量 滯洪池 屏東縣政府

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