卓榮泰關心台南後壁侯伯里「透天」厝 7旬翁只求別再下雨

台南地區昨受豪大雨強襲，行政院長卓榮泰今早也到白河、後壁區勘災，其中，後壁侯伯里一名77歲的廖姓老翁住家平房因颱風丹娜絲變成「透天」厝，此次因大雨屋內滲水嚴重，卓榮泰今前往關心慰問，廖翁除相當感謝，也希望老天真的別再下雨了，「掃水都來不及」。

後壁侯伯里77歲廖姓老翁說，住家前方的平房屋頂因颱風整片遭吹掀，昨天強降雨雖沒有淹水，但屋內全部滲水，排水也排不出去，自己年紀已經大了，手腳也不方便，真的很難清理家園，好在區公所、里長及里幹事都很幫忙，找來志工協助整理。

廖翁住家屋頂變透天，雖有帆布暫時應急，但近期雨勢猛烈，導致帆布明顯積水，屋內擺放了許多水桶盛接雨水，原本的床鋪、床板及家電也泡水損毀，地板因積水濕滑相當危險，廖翁也說，「自己也跌倒好多次了」，不過，好在後方老一輩留下的古厝沒有受到影響，雖然空間比較小，但還是能夠居住，因此沒有離開老家。

廖翁也提到，原本古厝是要給自己的阿公、阿嬤居住，房子更是用竹子搭建，沒想到這次風災過後，卻是換自己住進來，不過真的萬幸古厝沒有被吹走，而日子也是只能繼續過下去；這陣子也很感謝市府社會局的幫忙。