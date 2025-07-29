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卓榮泰關心台南後壁侯伯里「透天」厝 7旬翁只求別再下雨

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南許多風災受災戶尚未復原，又遭逢西南氣流豪大雨強襲，使災情雪上加霜。記者萬于甄／攝影
台南許多風災受災戶尚未復原，又遭逢西南氣流豪大雨強襲，使災情雪上加霜。記者萬于甄／攝影

台南地區昨受豪大雨強襲，行政院長卓榮泰今早也到白河、後壁區勘災，其中，後壁侯伯里一名77歲的廖姓老翁住家平房因颱風丹娜絲變成「透天」厝，此次因大雨屋內滲水嚴重，卓榮泰今前往關心慰問，廖翁除相當感謝，也希望老天真的別再下雨了，「掃水都來不及」。

後壁侯伯里77歲廖姓老翁說，住家前方的平房屋頂因颱風整片遭吹掀，昨天強降雨雖沒有淹水，但屋內全部滲水，排水也排不出去，自己年紀已經大了，手腳也不方便，真的很難清理家園，好在區公所、里長及里幹事都很幫忙，找來志工協助整理。

廖翁住家屋頂變透天，雖有帆布暫時應急，但近期雨勢猛烈，導致帆布明顯積水，屋內擺放了許多水桶盛接雨水，原本的床鋪、床板及家電也泡水損毀，地板因積水濕滑相當危險，廖翁也說，「自己也跌倒好多次了」，不過，好在後方老一輩留下的古厝沒有受到影響，雖然空間比較小，但還是能夠居住，因此沒有離開老家。

廖翁也提到，原本古厝是要給自己的阿公、阿嬤居住，房子更是用竹子搭建，沒想到這次風災過後，卻是換自己住進來，不過真的萬幸古厝沒有被吹走，而日子也是只能繼續過下去；這陣子也很感謝市府社會局的幫忙。

卓榮泰向廖翁說明，市府已在安排各單位幫忙修繕該區域住家屋頂的修繕問題，不過可能還要一段時間，也希望居民能夠多加體諒，會盡量盡速安排；受災戶生活上若有需要，都可向區長、里長等來反映，政府會全力照顧與幫忙。

台南地區昨受豪大雨強襲，行政院長卓榮泰（中）今早到後壁區勘災、關懷受災戶。記者萬于甄／攝影
台南地區昨受豪大雨強襲，行政院長卓榮泰（中）今早到後壁區勘災、關懷受災戶。記者萬于甄／攝影
後壁侯伯里一名77歲的廖姓老翁住家平房因颱風丹娜絲變成「透天」厝，此次又因豪大雨屋內滲水嚴重，擺放了許多水桶盛接雨水，原本的床鋪、床板及家電也泡水損毀。記者萬于甄／攝影
後壁侯伯里一名77歲的廖姓老翁住家平房因颱風丹娜絲變成「透天」厝，此次又因豪大雨屋內滲水嚴重，擺放了許多水桶盛接雨水，原本的床鋪、床板及家電也泡水損毀。記者萬于甄／攝影
台南地區昨受豪大雨強襲，行政院長卓榮泰（中）今早到後壁區勘災、關懷受災戶。記者萬于甄／攝影
台南地區昨受豪大雨強襲，行政院長卓榮泰（中）今早到後壁區勘災、關懷受災戶。記者萬于甄／攝影
後壁侯伯里一名77歲的廖姓老翁住家平房因颱風丹娜絲變成「透天」厝，此次又因豪大雨屋內滲水嚴重，不過廖翁仍相當樂天，直說好在還有古厝能居住。記者萬于甄／攝影
後壁侯伯里一名77歲的廖姓老翁住家平房因颱風丹娜絲變成「透天」厝，此次又因豪大雨屋內滲水嚴重，不過廖翁仍相當樂天，直說好在還有古厝能居住。記者萬于甄／攝影
台南許多風災受災戶尚未復原，又遭逢西南氣流豪大雨強襲，使災情雪上加霜。記者萬于甄／攝影
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颱風 卓榮泰

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