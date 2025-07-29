豪大雨來襲注意！ 高雄榮總夜間門診暫停

因應豪大雨來襲，高雄市政府今天停班停課，各大醫療院所門診也有異動調整，高雄榮總宣布今天夜間門診全部暫停，上午門診以官網公告為主；長庚、義大醫院則啟動天然災害特別門診。至於高醫大體系醫療服務均維持正常門診。

高雄榮總表示，今天內科、外科及部分科別門診正常，上午會在官網公告最新門診開診消息，請民眾就診前再確認開診情況，夜間門診暫停。

長庚醫療體系包含高雄長庚、大同醫院、鳳山醫院，配合調整醫療服務訊息說明，今天設天災開門診，其餘門診服務均暫停。

長庚表示，受颱風影響無法看診民眾，已主動協助更改看診日期，敬請留意簡訊通知，已預約當日檢查、檢驗、門診手術者，視情形致電原預約單位或另調整預約時段，住院、手術、透析照常服務；急診24小時提供服務。

高醫大為顧及市民就醫權益，今天醫療業務正常服務；高醫岡山醫院與高醫體系一致，將維持正常門診，各項檢查皆維持正常運作，提醒就診民眾務必注意自身安全。

義大醫療體系包含義大醫院、義大癌治療醫院、義大大昌醫院今門診將採彈性開診方式辦理，急診與住院服務均照常提供，不受影響。

國軍高雄總醫院今開設天然災害特別門診，預約檢查、住院等等候通知，平日門診檢查及體檢暫停。急診不提供慢籤領藥服務。