聽新聞
0:00 / 0:00
豪大雨來襲注意！ 高雄榮總夜間門診暫停
因應豪大雨來襲，高雄市政府今天停班停課，各大醫療院所門診也有異動調整，高雄榮總宣布今天夜間門診全部暫停，上午門診以官網公告為主；長庚、義大醫院則啟動天然災害特別門診。至於高醫大體系醫療服務均維持正常門診。
高雄榮總表示，今天內科、外科及部分科別門診正常，上午會在官網公告最新門診開診消息，請民眾就診前再確認開診情況，夜間門診暫停。
長庚醫療體系包含高雄長庚、大同醫院、鳳山醫院，配合調整醫療服務訊息說明，今天設天災開門診，其餘門診服務均暫停。
長庚表示，受颱風影響無法看診民眾，已主動協助更改看診日期，敬請留意簡訊通知，已預約當日檢查、檢驗、門診手術者，視情形致電原預約單位或另調整預約時段，住院、手術、透析照常服務；急診24小時提供服務。
高醫大為顧及市民就醫權益，今天醫療業務正常服務；高醫岡山醫院與高醫體系一致，將維持正常門診，各項檢查皆維持正常運作，提醒就診民眾務必注意自身安全。
義大醫療體系包含義大醫院、義大癌治療醫院、義大大昌醫院今門診將採彈性開診方式辦理，急診與住院服務均照常提供，不受影響。
國軍高雄總醫院今開設天然災害特別門診，預約檢查、住院等等候通知，平日門診檢查及體檢暫停。急診不提供慢籤領藥服務。
阮綜合醫院公告啟動災害門診，並依應變計畫調整人力，至於夜間停診。聖功醫院部分門診照常服務，急診、住院、手術室、洗腎室及周邊血管中心照常服務，復健治療室及健檢中心暫停服務。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言