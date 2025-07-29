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影／卓榮泰勘災宣布成立雲嘉南前進指揮所 全力配合救災
台南市北區昨天遭受西南氣流豪雨災情，幾乎整片都泡在水中，行政院長卓榮泰今天特別南下到台南勘災，慰問災民，他表示賴總統指示國軍全力配合災民清理家園，行政院將設雲嘉南前進指揮所，由公共工程委員會主委陳金德主持，統一調度部會配合。
卓榮泰視察後壁區菁長橋排水整治，卓榮泰說，一路來看到民眾都還在清理家裡汙泥，感覺到昨情況非常緊急，且有極大不便，這兩天大水，造成全台240幾處淹水，目前還剩下嘉義3處，其他地方大概都退水，希望能讓社會資源進來協助大家清理家園，盡快恢復生活上正常。
卓榮泰指出根據預報這幾天雨量還是會持續下，未來一周天氣會極端不穩定，會以雲嘉南為主，行政院設一個前進指揮所，由政委陳金德主持、顧問李孟諺協助，希望跟中央直接對話，賴總統剛也指示國軍全力配合，未來對於經濟部、國防部、環境部等須配合業務時，由指揮所統一調度。
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