影／卓榮泰勘災宣布成立雲嘉南前進指揮所 全力配合救災

台南市北區昨天遭受西南氣流豪雨災情，幾乎整片都泡在水中，行政院長卓榮泰今天特別南下到台南勘災，慰問災民，他表示賴總統指示國軍全力配合災民清理家園，行政院將設雲嘉南前進指揮所，由公共工程委員會主委陳金德主持，統一調度部會配合。

卓榮泰視察後壁區菁長橋排水整治，卓榮泰說，一路來看到民眾都還在清理家裡汙泥，感覺到昨情況非常緊急，且有極大不便，這兩天大水，造成全台240幾處淹水，目前還剩下嘉義3處，其他地方大概都退水，希望能讓社會資源進來協助大家清理家園，盡快恢復生活上正常。