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小琉球整夜雷電交加 交通船午後至30日停航

中央社／ 屏東縣29日電

颱風外圍環流及西南氣流影響，各地天氣不穩定，屏東小琉球昨晚起整夜雷電交加，嚇得民眾不敢睡，往返當地交通船在今天午後至明天停航；另外，北大武山步道等至30日暫停開放。

前中央氣象局（改制為中央氣象署）長鄭明典昨晚在臉書（Facebook）提及「小琉球注意強風豪雨」。小琉球整夜雷電交加，民眾見狀拿下手機記錄罕見時刻，洪姓居民告訴中央社記者，閃電伴隨隆隆雷聲，嚇得不敢睡，就怕打雷讓會電器用品受損，還趕緊拔掉插頭，與家人都坐在客廳等待，也不敢進房間，還好目前尚未聽聞災情傳出。

傅姓民眾說，不僅打雷閃電，還下著大雨，大雨打在採光罩上的聲響，再加上雷聲大作，根本想睡也沒得睡。

往返小琉球的交通船，則是在今天中午過後至明天停駛；今天上午航班受到西南氣流影響，出現2.3公尺高浪，不少遊客急改行程，返回東港船班在風浪中左右搖晃，並伴隨遊客驚呼聲中，返抵東港碼頭。

另外，林保署屏東分署發布新聞稿表示，因應大雨，所轄高屏地區自然步道、北大武山國家步道及檜谷山屋，至30日暫停開放；檜谷山屋暫停開放期間，可全額退費。

屏東 小琉球 北大武山

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