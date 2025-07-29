影／卓榮泰宣布淹水受災攤商補助1萬購設備 僅限合法登記有稅籍者

昨南部豪雨，行政院長卓榮泰今到台南白河、後壁區勘災，他在後壁區侯伯里宣布，針對商店、市場攤商業者若受災，需要購置營業用的設備，會再補貼1萬元，不過要屬合法登記有稅籍的商家。

依經濟部水利署「防災救助金」規定，家戶室內淹水受災，包括臥室、客廳、飯廳及連棟廚廁、浴室範圍，淹水深度逾50公分上且有居住事實的現住戶，每戶由地方政府發最高2萬元救助金。

卓榮泰指出，這兩天大水，居民都有受到損失，對於淹水地區，50公分以上地方政府原就有補助，中央經濟部又撥2萬元，現針對商店，若有需要設備，只要有稅籍、合法登記的商家，包括市場裡面攤販，可以再酌補貼1萬元。

卓榮泰也說，若大型建築物需要動用到抽水機，須租用，會再研議如何補助。

卓榮泰於後壁區的第一個勘災點提及要成立救災前進指揮所，他於後壁侯伯里再提一次，有請政務委員陳金德成立雲嘉南地區水災的前進指揮所，指揮協調內政部、經濟部等需要配合部分，希望成為中央與地方之間對口，也希望立委、議員、里長有需要可直接去反映。