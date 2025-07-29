快訊

台股下跌211點收23,201點 台積電下跌10元收1,135元

3年婚姻生變？老公范姜彥豐慶生未現身 粿粿傳準備搬家

新光三越南部1據點宣布今不營業！真相曝光 在地網友全笑爛

聽新聞
0:00 / 0:00

白放一天假？高雄雨勢不大卻停班課 網轟陳其邁：放假第一名

聯合新聞網／ 綜合報導
陳其邁宣布高雄市29日停班停課，但實際雨勢比預估輕微，引起網友議論。 中央社
陳其邁宣布高雄市29日停班停課，但實際雨勢比預估輕微，引起網友議論。 中央社

因預估高雄雨量已達停班停課標準，且雨勢持續並伴隨短時強降雨，恐有致災風險，市長陳其邁28日宣布，高雄市今（29）日停班停課。不過，高雄市實際的雨勢比預估輕微，不少網友湧入陳其邁的臉書，砲轟他是「放假第一名的市長」。

根據中央氣象署資料，受到第8號颱風「竹節草」外圍環流及西南氣流影響，今日上午雨勢主要集中在新竹以北地區，反而南部地區降雨相對緩和。高雄市28日0時至29日10時最大雨量為寶山225.0毫米；若以每小時最大雨量區域來看，今日上午10時30分時至11時30分為六龜「高中」站測得10毫米雨量；至於24小時累計降雨前3名為梓官163.5毫米、彌陀159毫米、左營157毫米。

針對高雄市風雨不大卻停班停課，不少網友湧入陳其邁臉書表達不滿，「今天下的雨比昨天還少，感覺輕易的放假不知道會造成企業界增加多少成本」、「高雄一天產值多少市長知道嗎？」、「無言～放假第一名的市長」、「你每年都放幾天的無災假，造成市民損失，請問你要道歉嗎」、「今天這樣子的雨測也停班停課，是為了下次選舉而鋪路嗎？」。

不過，也有不少網友稱讚陳其邁，「了不起負責，苦民所苦好市長」、「放假也被罵，不放假也被罵，我國民黨都看不下去了」、「您不只是市長，您更是天降神將，是高雄命定的守護者」、「邁邁你真的很適合選總統，要不要乾脆下一屆出來選」、「其邁市長，您是我今生今世看過最帥、最瀟灑的男人了！每當風雨來襲，您總是一聲下令，護及所有高雄人的安危」、「謝謝邁邁，超大豪雨開車騎車都好危險」。

豪雨 陳其邁 高雄市 停班停課

延伸閱讀

大罷免失敗…黃揚明分析「洗腦效應」 直言民進黨已超完美切割

726罷免全失敗！命理師「神預言」應驗 再警告曹興誠與1類人當心

大罷免大失敗！邱毅批賴清德「阿Q勝利法」 點名這2人才能打敗他

白沙屯媽神預言大罷免！他看「超直白籤詩」感嘆：早暗示結果

相關新聞

快斷了！廬山鋼便橋引道岌岌可危 驚悚空拍曝光居民憂心

受西南氣流及外圍環流等影響，全台天氣不穩定，南投縣仁愛鄉山區不時下雨，甚至出現短延時強降雨，有「全台最爛的路」投89線多...

影／嘉義朴子養豬場淹水不退 一早出動挖土機「救豬」還有3000頭

嘉義縣朴子市昨天淹水嚴重，荷苞嶼大排水旁一處養豬場災情慘重，至今天仍淹水不退，抽水機效果有限，豬只能拚命游泳求生，許多豬...

卓榮泰關心台南後壁侯伯里「透天」厝 7旬翁只求別再下雨

台南地區昨受豪大雨強襲，行政院長卓榮泰今早也到白河、後壁區勘災，其中，後壁侯伯里一名77歲的廖姓老翁住家平房因颱風丹娜絲...

影／卓榮泰勘災曝「賴總統指示國軍全力配合」 將設雲嘉南前進指揮所

台南溪北地區昨受豪雨重創，行政院長卓榮泰今先後到白河、後壁勘災，他說原本水公司換管線的停水計畫會暫緩，方便民眾清家園，且...

影／台南嘉義捷徑甘宅橋多次洪水淹沒卓揆承諾優先重建

現在院長卓榮泰今天到台南白河後壁等地勘災。第一站到台南白河與嘉義捷徑必經的白河甘宅橋，這座橋因為高度不足、橋墩較密集，曾...

屏東豪大雨警報！ 台電整備 精神繃緊防淹水區斷電

中央氣象署今日針對南部地區發出局部大雨或豪雨警報，屏東縣部分低窪地區可能淹水，造成及電力設施受損影響供電。台電屏東區處加...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。