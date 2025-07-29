白放一天假？高雄雨勢不大卻停班課 網轟陳其邁：放假第一名

因預估高雄雨量已達停班停課標準，且雨勢持續並伴隨短時強降雨，恐有致災風險，市長陳其邁28日宣布，高雄市今（29）日停班停課。不過，高雄市實際的雨勢比預估輕微，不少網友湧入陳其邁的臉書，砲轟他是「放假第一名的市長」。

根據中央氣象署資料，受到第8號颱風「竹節草」外圍環流及西南氣流影響，今日上午雨勢主要集中在新竹以北地區，反而南部地區降雨相對緩和。高雄市28日0時至29日10時最大雨量為寶山225.0毫米；若以每小時最大雨量區域來看，今日上午10時30分時至11時30分為六龜「高中」站測得10毫米雨量；至於24小時累計降雨前3名為梓官163.5毫米、彌陀159毫米、左營157毫米。

針對高雄市風雨不大卻停班停課，不少網友湧入陳其邁臉書表達不滿，「今天下的雨比昨天還少，感覺輕易的放假不知道會造成企業界增加多少成本」、「高雄一天產值多少市長知道嗎？」、「無言～放假第一名的市長」、「你每年都放幾天的無災假，造成市民損失，請問你要道歉嗎」、「今天這樣子的雨測也停班停課，是為了下次選舉而鋪路嗎？」。

不過，也有不少網友稱讚陳其邁，「了不起負責，苦民所苦好市長」、「放假也被罵，不放假也被罵，我國民黨都看不下去了」、「您不只是市長，您更是天降神將，是高雄命定的守護者」、「邁邁你真的很適合選總統，要不要乾脆下一屆出來選」、「其邁市長，您是我今生今世看過最帥、最瀟灑的男人了！每當風雨來襲，您總是一聲下令，護及所有高雄人的安危」、「謝謝邁邁，超大豪雨開車騎車都好危險」。