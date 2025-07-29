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高雄今停班課但雨勢趨緩 多家百貨公司宣布「正常營運」

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高雄市區雨勢趨緩，多家百貨公司已陸續宣布正常營運，包括大遠百、夢時代、漢神巨蛋等，估計將吸引不少民眾前往。記者宋原彰／翻攝
高雄市區雨勢趨緩，多家百貨公司已陸續宣布正常營運，包括大遠百、夢時代、漢神巨蛋等，估計將吸引不少民眾前往。記者宋原彰／翻攝

受到西南氣流挾帶水氣影響，今日清晨至上午南部持續降雨，高雄市府雖宣布今日停班停課，但市區雨勢趨緩，多家百貨公司已陸續宣布正常營運，包括大遠百、夢時代、漢神巨蛋等，估計將吸引不少民眾前往。

大遠百宣布今日營業時間為11點至晚上9點半，夢時代統一百貨也在官網宣布今日正常營業。漢神巨蛋、大立百貨、新光三越高雄左營店、高雄三多店、SKM Park Outlets高雄草衙、SOGO高雄店、Global Mall新左營車站皆已陸續宣布今日正常營業，百貨業人員造常上下班。

氣象署今天表示，預估明天會是這波西南氣流最強時間點，今晚至明天中南部要留意豪雨等級以上降雨；雖然31日西南氣流減弱，但預估8月4日前仍是偏西南風，南部地區要留意降雨。

高雄市區雨勢趨緩，多家百貨公司已陸續宣布正常營運，包括大遠百、夢時代、漢神巨蛋等，估計將吸引不少民眾前往。記者宋原彰／翻攝
高雄市區雨勢趨緩，多家百貨公司已陸續宣布正常營運，包括大遠百、夢時代、漢神巨蛋等，估計將吸引不少民眾前往。記者宋原彰／翻攝

西南氣流 停班停課

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