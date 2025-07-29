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快斷了！廬山鋼便橋引道岌岌可危 驚悚空拍曝光居民憂心

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快斷了！廬山鋼便橋引道岌岌可危 驚悚空拍曝光居民憂心

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
前鄉長孔文博透過空拍機拍下廬山塔羅灣溪現況，其鋼便橋橋頭引道看起來岌岌可危。圖／孔文博提供
前鄉長孔文博透過空拍機拍下廬山塔羅灣溪現況，其鋼便橋橋頭引道看起來岌岌可危。圖／孔文博提供

受西南氣流及外圍環流等影響，全台天氣不穩定，南投縣仁愛鄉山區不時下雨，甚至出現短延時強降雨，有「全台最爛的路」投89線多處傳災情，廬山溫泉鋼便橋引道遭湍流不斷沖刷，岌岌可危，畫面驚人，經回填砂石，目前已恢復通行。

投89線力行產業道路因部分路段邊坡地質脆弱裸露，幾乎逢雨必坍，有「全台最爛的路」之稱，當地民眾也反映，投89線14.8K翠巒媽祖廟後方有土石流，30K、37.6K處從昨至今陸續傳出道路上邊坡坍方，大小土石滑落，交通一度受阻。

前鄉長孔文博今則透過空拍機拍下廬山地區塔羅灣溪現況，廬山吊橋下游鋼便橋橋頭引道遭近日湍流沖刷，岌岌可危，行車「如履薄砂」似乎隨時就會陷落，畫面相當驚人，今晨一度封閉，地方盼公部門盡快協助維護，以確保民眾通行安全。

孔文博說，7月颱風季，當地山區天氣很不穩定，常有強降雨，對外連接廬山可供車行的鋼便橋引道不耐湍流，20日就被沖毀一次，修好沒幾天，引道路基又幾近消失了，看起來又要斷了，建議公部門在引道上游河道放消波塊阻流降低沖刷。

公所表示，鋼便橋結構安全沒問題，但橋頭引道是以砂石回填，在極端氣候導致降水量太大時就易受湍流掏空，公所因此隨時關注並視現況封閉，而昨天大雨又沖刷路基，今上午已請四河分署協助回填砂石穩固橋頭路基，目前已恢復通行。

工務處則表示，投89線30K、37.6K處目前均已搶通，但14.8K土石流狀況較嚴重，目前已派員前往現勘，並調派重機具進駐；針對廬山鋼便橋將研議在引道下方堆置砂包穩固路基，也會評估是否在其上游增加消波塊擾流，以提升安全性。

另，颱風季山區天氣易受外圍環流或氣流等影響，較易下雨，甚至出現強降雨，恐影響交通，建議非必要盡量別上山；若投89線有道路災情，如需通行視路況利用紅香聯絡道路做為替代道路，或繞行慈峰產業道路接台14甲線翠峰路段。

南投仁愛投89線37.6K昨傳出道路上邊坡坍方，大小土石滑落，交通一度受阻，目前已搶通。圖／民眾提供
南投仁愛投89線37.6K昨傳出道路上邊坡坍方，大小土石滑落，交通一度受阻，目前已搶通。圖／民眾提供
南投仁愛投89線14.8K翠巒媽祖廟後方有土石流，已派員前往現勘，並調派重機具進駐。圖／民眾提供
南投仁愛投89線14.8K翠巒媽祖廟後方有土石流，已派員前往現勘，並調派重機具進駐。圖／民眾提供

砂石 強降雨

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