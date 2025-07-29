影／卓榮泰勘災曝「賴總統指示國軍全力配合」 將設雲嘉南前進指揮所

台南溪北地區昨受豪雨重創，行政院長卓榮泰今先後到白河、後壁勘災，他說原本水公司換管線的停水計畫會暫緩，方便民眾清家園，且「賴總統剛指示國軍全力配合」，行政院將設雲嘉南前進指揮所，由政務委員陳金德主持，統一調度部會配合。

卓榮泰視察後壁區菁長橋排水整治時，立委林俊憲、陳亭妃站在兩旁，林俊憲說，後壁老街昨都淹水進不去，老庄頭都沒有區域排水，市府提出的治水對策，經費3.5億元「行政院應該不會打折吧？」陳亭妃也喊話「要一次到位」，卓也點頭。

陳亭妃也說，先前後壁菁寮里以往都淹在馬路，「這次全部淹進家裡面，而且及腰」，表示急降雨造成容水量有問題，要增加抽水站、堤防，會對急降雨有效，「拜託院長經費一次到位，不能分批了，不然怎麼做怎麼被罵，一次到位才讓大家感受到這次真的就解決了」。

卓榮泰說，一路來看到民眾都還在清理家裡汙泥，感覺到昨情況非常緊急，且有極大不便，這兩天大水，造成全台240幾處淹水，目前還剩下嘉義3處，其他地方大概都退水，「一直要求退水能最快」，這目標要持續進行。

卓榮泰指出，本來7月底開始到8月上旬，從基隆、新北、雲林、嘉義、台南、屏東一直到台東，水公司都有大型的水管抽換工程，會造成很長時間停水，剛看到此情況，要求經濟部跟水公司協調，停水先暫緩，全部恢復供水，讓大家清理家裡，盡快恢復生活上正常。

卓榮泰指出，今、明、後天，雨量還是會持續下，未來一周天氣會極端不穩定，會以雲嘉南為主，行政院設一個前進指揮所，由政委陳金德主持、顧問李孟諺協助，希望跟中央直接對話，賴總統剛也指示國軍全力配合，未來對於經濟部、國防部、環境部等須配合業務時，由指揮所統一調度。