影／台南嘉義捷徑甘宅橋多次洪水淹沒卓揆承諾優先重建

現在院長卓榮泰今天到台南白河後壁等地勘災。第一站到台南白河與嘉義捷徑必經的白河甘宅橋，這座橋因為高度不足、橋墩較密集，曾經多次水患洪水淹過橋面危及附近民眾生命。

水利署長林元鵬表示，估計周遭河道有6萬立方淤積、明年汛期前可以清理完畢，並進行改建。目前會持續先清理橋墩周遭的淤積，降低水患的衝擊。

卓榮泰表示，經濟部水利署已經編列千億元跨年度預算、未來幾年陸續執行，希望降低水患面積、讓水退得更快。除了跨年度預算先清除淤積、明年預算會優先納入甘宅橋整治。