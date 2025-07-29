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影／台南嘉義捷徑甘宅橋多次洪水淹沒卓揆承諾優先重建

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南白河、嘉義間捷徑甘宅橋多次洪水淹沒，卓揆承諾優先整治重建。記者周宗禎／攝影
台南白河、嘉義間捷徑甘宅橋多次洪水淹沒，卓揆承諾優先整治重建。記者周宗禎／攝影

現在院長卓榮泰今天到台南白河後壁等地勘災。第一站到台南白河與嘉義捷徑必經的白河甘宅橋，這座橋因為高度不足、橋墩較密集，曾經多次水患洪水淹過橋面危及附近民眾生命。

水利署長林元鵬表示，估計周遭河道有6萬立方淤積、明年汛期前可以清理完畢，並進行改建。目前會持續先清理橋墩周遭的淤積，降低水患的衝擊。

卓榮泰表示，經濟部水利署已經編列千億元跨年度預算、未來幾年陸續執行，希望降低水患面積、讓水退得更快。除了跨年度預算先清除淤積、明年預算會優先納入甘宅橋整治。

白河里長聯誼會長陳新店說，經過甘宅橋這條道路，是過去精油嘉義縣往來台南白河尤其關子嶺捷徑，甘宅橋高度寬度都不足，應該加高加寬，否則對當地人或者是往來的民眾都會可能造成許多危險。

台南白河、嘉義間捷徑甘宅橋多次洪水淹沒，卓揆承諾優先整治重建。記者周宗禎／攝影
台南白河、嘉義間捷徑甘宅橋多次洪水淹沒，卓揆承諾優先整治重建。記者周宗禎／攝影
台南白河、嘉義間捷徑甘宅橋多次洪水淹沒，卓揆承諾優先整治重建。記者周宗禎／攝影
台南白河、嘉義間捷徑甘宅橋多次洪水淹沒，卓揆承諾優先整治重建。記者周宗禎／攝影

白河 台南 水患

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