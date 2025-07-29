嘉義朴子養豬場淹水不退 一早出動挖土機「救豬」還有3000頭
嘉義縣朴子市昨天淹水嚴重，荷苞嶼大排水旁一處養豬場災情慘重，至今天仍淹水不退，抽水機效果有限，豬只能拚命游泳求生，許多豬體力不支溺死，業者早上出動怪手救豬，陸續救出載走500頭豬，目前場內還有3000頭豬狀況不明，直呼比823淹水還慘。
養豬場較路面低窪，業者原先用人工方式將豬抱出養豬場，但一直忙到今早「人沒力了，豬也沒力了！」於是叫來挖土機幫忙，史無前例進入養豬場救豬，工人將豬趕上挖土機的鏟斗，讓豬坐挖土機逃出泡水豬圈，也有工人繼續用手抱豬，將豬抬到外面馬路。
業者表示，昨天中午大水就來了，洪水從大排上游湧進養豬場，養豬場外整條路都淹水，抽水機效果有限，水深高度比豬高，3500頭豬都只能游泳，今天早上出動怪手救豬，救出約500頭豬，還有3000頭豬狀況不明，現在突然電力中斷，抽水機沒辦法用，真的很擔心。
嘉義縣家畜疾病防治所長林珮如說，這次淹水狀況真的比823還慘，整場豬隻死傷估計相當慘重，處理時間可能較長，死掉的豬只能送到化製廠，不能送到焚化爐處理，但是化製廠不收爛掉的豬，通常放置超過1天就不收了，會再與化製廠協調，並盡速協助業者善後。
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