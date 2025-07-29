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屏東豪大雨警報！ 台電整備 精神繃緊防淹水區斷電

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東豪大雨警報，台電備妥人員加強線路巡視。圖／台電提供
屏東豪大雨警報，台電備妥人員加強線路巡視。圖／台電提供

中央氣象署今日針對南部地區發出局部大雨或豪雨警報，屏東縣部分低窪地區可能淹水，造成及電力設施受損影響供電。台電屏東區處加強整備，包括補強桿線，備妥搶修人員及工程車等，將在電力中斷時盡速搶修，恢復供電。

台電屏東區處表示，已針對山區及沿海低窪地區有安全疑慮的桿線補強；259名搶修人員已待命，並備妥55輛升空車、39輛吊臂車及83輛大小型工程車，優先完成淹水區線路巡檢工作，並於易淹水地區變電所裝妥防水閘門，及測試高、低水位警報器等工作。

台電強調，台電配電自動化系統可即時監測各主要配電線路是否發生異常，針對豪雨造成的停電事故，將積極搶修。另外也呼籲各大樓住宅，備妥抽水機並安裝防水閘門，以免地下室進水影響配電設備供電安全。

台電提醒，民眾若發現電線掉落或電桿傾倒情形，切勿靠近，立即通報台電客服專線1911，或透過官網「天然災害停復電資訊專區」通報查詢停電狀況。若發生停電事故，可利用網路通報及查詢停復電資訊，或撥打1911客服專線，或通報電話08-7322111。

屏東豪大雨警報，台電變電所設置防水閘門。圖／台電提供
屏東豪大雨警報，台電變電所設置防水閘門。圖／台電提供
屏東豪大雨警報，台電備妥人員加強線路巡視。圖／台電提供
屏東豪大雨警報，台電備妥人員加強線路巡視。圖／台電提供

台電 停電 屏東縣

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