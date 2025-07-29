大車不顧淹水硬闖！台南後壁菁寮住家玻璃門破 屋主夫妻遭割傷縫30針
受低壓帶及西南氣流鋒面強降雨影響，台南後壁、白河等地區昨成「水鄉澤國」，居民今早忙著整理家園，其中，後壁菁寮老街此次災情慘重，昨更傳出有一輛大貨車硬闖老街積淹水地區，導致許多店家鐵門受損，甚至有住家玻璃門被沖破，屋主夫婦更被割傷，縫了約30針。
早餐店闆娘表示，昨天菁寮老街積淹水嚴重，但昨早10點多一輛大卡車硬要闖，且駕駛自己也怕引擎淹水，車速開蠻快，導致水流衝向兩旁住家，自家店面的招牌也因此受損；這次淹水深度較去年颱風高，且水一直退不出去，所以很快就淹上來，直到晚間6點多才慢慢退去。
受傷的老翁說，當下水流直接沖進來，住家玻璃門就整片破了，自己就在門的旁邊，因此手也遭玻璃割傷，當時因淹水嚴重，車子根本不能通過，家人的手臂、腿部也有多處遭割傷。據了解，當時有不少居民早在路口揮手要攔下大貨車，但大貨車仍直直闖入老街積淹水地區，讓居民氣得上前與駕駛理論，更直呼「真的是很誇張！」。
另外，老街一家柑仔店也受到影響，店內冷凍櫃、冰箱都被水流撞得東倒西歪，一些鋁箔包的飲料也都泡水，恐損失慘重，但柑仔店也熱心分享，將泡水無法販售的鋁箔包飲料，免費提供給需要的民眾飲用。
居民也提到，去年凱米颱風與這次水災剛好就差2天，每次豪大雨一來積淹水，大家都相當辛苦，希望政府可以多重視菁寮地區排水問題，否則只要看到豪雨特報都會很擔心，「根本無法睡覺」。
後壁地區今早雨勢歇緩，社區居民紛紛趁好天氣趕緊打掃住家內外，一早也看見國軍進駐，協助打掃街道環境，希望讓居民趕緊恢復正常生活。
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