高澎今列大豪雨警戒 這些地方雨量最多

面對連日南部豪雨侵襲，嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣早早宣布7月29日停班停課，嘉義市卻「獨排眾議」照常上班上課，引爆市民怒火。市長黃敏惠臉書被灌爆，「泳感市長」、「勇闖搖滾區」等留言狂刷一波，市民氣噗噗直呼「嘉義共同生活圈形同虛設」、「兩縣市合併好了」。今早嘉義市無雨，風向立轉，網友大讚「神決策」。

2025-07-29 10:04