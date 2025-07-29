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高澎今列大豪雨警戒 這些地方雨量最多

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導
高雄市、澎湖地區列入大豪雨警戒區。記者林保光／攝影
高雄市、澎湖地區列入大豪雨警戒區。記者林保光／攝影

受西南氣流及竹節草輕颱外環流影響，中央氣象署今天將高、澎地區列入大豪雨或豪雨警戒區，高雄氣象站表示，昨天凌晨零時至今天凌晨5時，高、澎累積雨量，以澎湖縣七美226.5 毫米、高雄市寶山225毫米最多。至今天上午9時30分，高雄24小時累積雨量，以大寮、蚵仔寮等地區最多。

據中央氣象署資料，至今天上午9時30分，高雄市24小時累積雨量，梓官區蚵仔寮168毫米、大寮166毫米最多、其次左營159.5毫米、彌陀文安156.5毫米、新興區152.5毫米。澎湖在同時段，七美測站測得204毫米、望安172毫米最多。

高、澎地區今天凌晨連有大雷雨，氣象站表示，旺盛發展的對流常伴隨打雷、閃電及劇烈降雨，並可能出現較強陣風甚或伴隨冰雹發生，若發生於溪流河川上游，可能下游會出現溪水暴漲，低窪地區有積淹水現象，山區易發生坍方、落石和土石流。

今天至上午10時，高雄市僅湖內區、岡山區，有經濟部水利署對發出的1、2級淹水警戒簡訊，高雄市政府暫未發布淹水災害。

淹水 雨量 高雄市

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