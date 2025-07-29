台南高雄停班停課 SOGO、新光三越正常營業
受西南氣流影響，中南部今天降下大雨，高雄、台南等縣市停止上班、停止上課。新光三越今天表示，台南中山店、台南新天地、高雄左營店、高雄三多店等4家分店，與SKMPark Outlets高雄草衙皆正常營業；SOGO高雄店今天同樣正常營業。
中央氣象署發豪雨特報，西南氣流及第8號颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今天台南市、高雄市及屏東縣有局部豪雨或大豪雨，嘉義縣、嘉義市、澎湖縣及台東縣山區有局部大雨或豪雨。
嘉義縣、台南市、高雄市和屏東縣宣布停止上班、停止上課。
新光三越今天表示，台南中山店、台南新天地、高雄左營店、高雄三多店等4家分店，與SKM ParkOutlets高雄草衙皆正常營業。
SOGO高雄店今天正常營業；Global Mall表示，屏東市、新左營車站分店今天也正常營業。
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