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嘉義市南部縣市唯一上班課...昨晚被罵爆今封神 黃敏惠回應了

台南高雄停班停課 SOGO、新光三越正常營業

中央社／ 台北29日電

西南氣流影響，中南部今天降下大雨，高雄、台南等縣市停止上班、停止上課。新光三越今天表示，台南中山店、台南新天地、高雄左營店、高雄三多店等4家分店，與SKMPark Outlets高雄草衙皆正常營業；SOGO高雄店今天同樣正常營業。

中央氣象署發豪雨特報，西南氣流及第8號颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今天台南市、高雄市及屏東縣有局部豪雨或大豪雨，嘉義縣、嘉義市、澎湖縣及台東縣山區有局部大雨或豪雨。

嘉義縣、台南市、高雄市和屏東縣宣布停止上班、停止上課。

新光三越今天表示，台南中山店、台南新天地、高雄左營店、高雄三多店等4家分店，與SKM ParkOutlets高雄草衙皆正常營業。

SOGO高雄店今天正常營業；Global Mall表示，屏東市、新左營車站分店今天也正常營業。

豪雨 新光三越 西南氣流

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