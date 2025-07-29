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嘉義市南部縣市唯一上班課...昨晚被罵爆今封神 黃敏惠回應了

影／嘉義市南部縣市唯一上班課...昨晚罵爆今封神 黃敏惠回應了

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
成也風雨敗也風雨，嘉義市今天上午沒什麼風雨，帶轉風向，網友盛讚市長黃敏惠神決策，圖為嘉義市地標中央噴水圓環。記者李宗祐／攝影
成也風雨敗也風雨，嘉義市今天上午沒什麼風雨，帶轉風向，網友盛讚市長黃敏惠神決策，圖為嘉義市地標中央噴水圓環。記者李宗祐／攝影

中南部連日來遭受短延時豪大雨，嘉義縣、台南市、高雄市、屏東市已宣布今天停班停課。但嘉義市府宣布今天照常上班、上課。消息出來後，市長黃敏惠臉書被灌爆，「嘉義共同生活圈就是最大的笑話」。成也風雨敗也風雨，嘉義市今天上午沒什麼風雨，帶轉風向，網友盛讚市長黃敏惠神決策「勇媽神決策，選總統了」。黃敏惠表示，氣象署預報精準。

嘉義市長黃敏惠昨晚在臉書粉專「勇媽阿惠-黃敏惠」發出公告表示，根據中央氣象署預報資訊，嘉義市未來24小時預計雨量為80～150毫米，尚未達停班停課標準，嘉義市政府宣布，明日7月29日（周二）照常上班、照常上課。

網友看完紛紛留言，「嘉義共同生活圈就是最大的笑話」、「自己選的泳感市長，市民們別嗶嗶了，泳趕上班」、「向咕嚕長看齊」、「厲害，如果超過150毫米希望你可以負起你講的責任，拜託」、「希望市長明天騎車上班，體驗一下下大雨人民是什麼感受」、「看。有沒有要縣市合併啦！一個首長決定就好啦！共同生活圈不同調這樣很困擾」。

但今天上午嘉義市區沒有什麼風雨，網友風向也跟著反轉，許多人站出來留言大讚市府決策，甚至為黃敏惠封「勇媽神」；「沒雨啊！」「真的沒雨啊⋯⋯那麼愛放就不要出門好了」、「笑死，啊就沒達標準沒放假，不知道是在哭什麼？那麼不想工作，快去加入民進黨」、「明明就沒有大風大雨，到底是在叫什麼！」「勇媽神決策，選總統了」。

黃敏惠說，根據中央氣象署氣象預報，在未來24小時雨量嘉義市是80～150毫米，未達停班停課標準，嘉義市因此宣布正常上班、上課，看到今天早上狀況，可以知道氣象署預報精準。

嘉義市今天上午沒什麼風雨，輿論風向也跟著改變。圖／翻攝臉書
嘉義市今天上午沒什麼風雨，輿論風向也跟著改變。圖／翻攝臉書
隨著天氣變化，輿論風向也跟著改變，有網留言「勇媽神決策，選總統了」。圖／翻攝臉書
隨著天氣變化，輿論風向也跟著改變，有網留言「勇媽神決策，選總統了」。圖／翻攝臉書
成也風雨敗也風雨，嘉義市今天上午沒什麼風雨，帶轉風向，網友盛讚市長黃敏惠神決策，圖為嘉義火車站。記者李宗祐／攝影
成也風雨敗也風雨，嘉義市今天上午沒什麼風雨，帶轉風向，網友盛讚市長黃敏惠神決策，圖為嘉義火車站。記者李宗祐／攝影
嘉義市今天上午沒什麼風雨，隨著天氣變化，輿論風向也跟著改變。圖／翻攝臉書
嘉義市今天上午沒什麼風雨，隨著天氣變化，輿論風向也跟著改變。圖／翻攝臉書
黃敏惠說，根據中央氣象署氣象預報，未達停班停課標準，因此宣布正常上班、上課，看到今天早上狀況，可以知道氣象署預報精準。圖／嘉義市政府提供
黃敏惠說，根據中央氣象署氣象預報，未達停班停課標準，因此宣布正常上班、上課，看到今天早上狀況，可以知道氣象署預報精準。圖／嘉義市政府提供

嘉義 黃敏惠 停班停課

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