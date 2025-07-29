豪雨不放假從罵爆到封神！嘉市一早無雨 網讚黃敏惠神決策挺「選總統」
面對連日南部豪雨侵襲，嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣早早宣布7月29日停班停課，嘉義市卻「獨排眾議」照常上班上課，引爆市民怒火。市長黃敏惠臉書被灌爆，「泳感市長」、「勇闖搖滾區」等留言狂刷一波，市民氣噗噗直呼「嘉義共同生活圈形同虛設」、「兩縣市合併好了」。今早嘉義市無雨，風向立轉，網友大讚「神決策」。
昨（28）日晚間8點多，黃敏惠在臉書粉專「勇媽阿惠 - 黃敏惠」公告：「根據中央氣象署預報，嘉義市未來24小時預計雨量為80-150毫米，未達停課標準，尚未達停班停課標準」，市府決定「7月29日照常上班、照常上課」。
貼文一出，引爆市民怒火，紛紛留言怒批：「泳感市長」、「不知民間疾苦」、「嘉義共同生活圈就是最大的笑話」、「不知明天有多少人必須勇闖搖滾區抵達嘉義市上班的？」、「希望市長明天自己騎車上班體驗一下」、「厲害，如果超過150毫米希望你可以負起你講的責任，拜託」。
不過今（29）日清晨，嘉義市沒有下雨，臉書留言風向瞬間大轉，原本一面倒的罵聲開始出現支持聲：「啊就真的沒下雨，放什麼假？」、「市長英明」、「勇媽神決策，選總統了啦！」、「今天沒放假剛剛好，還好沒被誤導」、「支持未達標準不應放假」。
根據氣象署資料，今日凌晨至上午7點，嘉義市累積雨量為21.5毫米，未達停班課門檻，但嘉義市東區、西區仍在豪雨特報範圍內。
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