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豪雨狂炸！高雄2公路路段預警性封閉 31日6時開放通行

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
那瑪夏至五里埔路段7月28日20時實施預警性封閉，預計31日6時開放通行。圖／公路局提供
那瑪夏至五里埔路段7月28日20時實施預警性封閉，預計31日6時開放通行。圖／公路局提供

受到西南氣流及竹節草颱風外圍環流影響，中央氣象署今持續針對中南部發布豪雨特報，交通部公路局也表示，受到豪雨影響，目前有2公路路段預警性封閉，預計周四清晨6時開放通行。

氣象署今清晨5時40分針對16縣市發布豪雨特報，大豪雨警戒區域包含台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島；豪雨警戒區域包含嘉義市、嘉義縣、台東縣山區、澎湖縣；大雨警戒區域為基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、台東縣。

氣象署表示，受到西南氣流及竹節草颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今日台南市、高雄市及屏東縣有局部豪雨或大豪雨，嘉義縣、嘉義市、澎湖縣及台東縣山區有局部大雨或豪雨，新竹以北、彰化、雲林、南投及台東地區有局部大雨發生的機率，需注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區請慎防淹水。

公路局今早表示，因應0728豪雨影響，截至今（29日）早7時30分止，有2處公路路段進行預警性封閉，包含高雄市桃源區台20臨93線便道0K~5K（勤和至復興路段），預計7月28日22時實施預警性封閉，預計31日6時開放通行。

另外，高雄市那瑪夏區台29臨11線便道0K~12K（那瑪夏至五里埔路段），預計7月28日20時實施預警性封閉，預計31日6時開放通行。

公路局表示，目前並無道路災組路段及道路災情路段，會持續監控氣象動態發布道路預警訊息，並即時處理災情，適時發布警訊於CMS、幸福公路虛擬CMS、警廣、電視及平面媒體。

公路局呼籲用路人，豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規畫行程預作應變準備，多利用公路局幸福公路APP、智慧化省道即時路況系統及收聽警廣路況廣播。

勤和至復興路段7月28日22時實施預警性封閉，預計31日6時開放通行。圖／公路局提供
勤和至復興路段7月28日22時實施預警性封閉，預計31日6時開放通行。圖／公路局提供

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