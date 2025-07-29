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嘉南高屏土石流潛勢溪流 紅黃警戒增至201條

中央社／ 台北29日電

中南部持續降豪雨。農業部農村發展及水土保持署今天上午發布嘉義、台南、高雄及屏東土石流潛勢溪流紅黃色警戒，警戒溪流增至201條。

農村水保署發布新聞稿，土石流紅色警戒29條，分布於台南市白河區、東山區，高雄市六龜區，嘉義縣大埔鄉等，共3縣市4鄉（鎮市區）9村（里）。 另發布1處大規模崩塌紅色警戒，分布於高雄市桃源區寶山里。地方政府應勸告或強制其撤離，並作適當安置。

農村水保署說，土石流黃色警戒有172條，分布於台南市白河區、東山區、楠西區、南化區，屏東縣三地門鄉、泰武鄉、來義鄉，高雄市那瑪夏區、六龜區、茂林區，嘉義縣中埔鄉、阿里山鄉、大埔鄉等，共4縣市16鄉（鎮市區）70村（里）。另發布5處大規模崩塌黃色警戒，分布於高雄市茂林區、甲仙區、六龜區，屏東縣來義鄉，共2縣市4鄉（鎮市區）5村（里）。地方政府應進行疏散避難勸告。

嘉義 屏東縣 高雄市

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