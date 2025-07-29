一早轉晴了...台南市撿到「颱風假」？ 黃偉哲：仍不能輕忽

因應西南氣流與低壓帶帶來的強降雨，導致台南後壁一帶豪雨淹水成災，台南市政府宣布今天全市停班停課，但上午台南市幾乎已無雨，也有市區百貨公司今天照常上班，有民眾認為是又撿到颱風假，台南市災防辦表示，今天清晨至上午7點20分，累積雨量前3名是在安南區41.5毫米、新營區37.5毫米、安平區34.5毫米，因鋒面和西南氣流還在仍不能掉以輕心。

災防辦也指出，昨天雨勢幾乎都集中下在後壁，6小時累積雨量就達300多毫米，才會釀災，目前預測今天雖會有雨勢但不會像昨天是集中下在後壁區。有民眾認為撿到颱風假，但也很多人認為幸好沒有再下在溪北重災區。

黃偉哲臉書也貼文一早來到七股區西寮里、頂山里。昨夜的大雨，所幸沒有對台南帶來嚴重的災害，居民告訴他說，感謝各界的幫忙，讓他們逐步恢復正常的生活。「我們也會盡全力來協助，讓這些災民無後顧之憂。」

台南市今日持續受到低壓帶與西南氣流影響，易有短時強降雨發生，市民朋友如有災情反應，請通報1999，亦可利用「台南水情即時通」手機APP掌握最新情況。

行政院長卓榮泰今日上午南下台南市，到昨天受災嚴重的白河與後壁兩區視察，首站來到白河區甘宅橋，接著抵達後壁區菁寮排水菁長橋，再前往後壁區民宅淹水區域，實地了解受災情形，並慰問居民。

台南市政府昨晚9時將災害應變中心提升至「一級開設」，市長黃偉哲晚間10時主持防災工作會議，整合各局處資源，以最高規格嚴陣以待，包括10區299人預防性疏散，安置中心共收容50人，其餘249人依親安置；加強部署抽水機在白河、鹽水、北門、學甲、將軍及佳里等易淹地區，另有3台支援後壁區，並協調民間支援2台抽水機，針對大新營地區，市府發出2344包沙包與231片防水擋板，協助民眾應對淹水風險。

農業局統計，截至目前農損通報達2萬0417件，初估損失金額超過15.4億元。為維護市場衛生與運作安全，台南市肉品市場於7月29日、30日休市2天，進行場地清消及風險控管。

環保局今天全市停止垃圾收運服務，聯外交通正常，YouBike2.0今天暫停營運；大台南公車依颱風班表行駛，小黃公車全線停駛；台南市路邊停車當日暫停收費（委外及民營停車場照常收費）。