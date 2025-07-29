聽新聞
0:00 / 0:00

影／高雄入夜大雨狂炸閃電照夜空還有轟雷 網驚嚇「天公伯小力一點」

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
高雄入夜後，市區大雨不斷，天空不時閃電照亮夜空。圖／讀者提供
高雄入夜後，市區大雨不斷，天空不時閃電照亮夜空。圖／讀者提供

受西南氣流及颱風外圍環流影響，高雄市府預估24小時會降下最高達450毫米的致災性雨量，宣布今天停止上班上課一天，果真入夜後，高雄地區大雨狂炸，外加轟隆隆的雷聲，及照亮夜空不停閃的閃電，讓網友怕到呼叫「天公伯小力一點。」

市長陳其邁昨晚7時15分在災害應變中心開會後，指預估高雄從昨晚8時到今晚8時，24小時雨量從250毫米到450毫米，有非常大機會發生致災性大豪雨，因此決定今天停止上班上課一天，並緊急撤離山區2079人。

高雄入夜後，大雨不斷，天空不時閃電夾雜震耳欲隆的雷聲，有網友指，「這波大雷雨真的有猛到」；有網友哀號「完蛋了，大雷雨真可怕，希望不要淹水」；有網友則提醒，「高雄雷雨真的開炸了，大家要小心。」

住市區的民眾陳姓女子指，雨勢晚間從大雨、中雨又瞬間轉大雨，深夜近11時冒雨撐傘去超商買麵包和泡麵存糧，一路上天空不時都有閃電，還有打雷聲，手拿著傘很怕被雷打到。

中央氣象署高雄氣象站指出，氣象署對台南、高雄及屏東縣發布大雷雨即時訊息，影響時間至今天凌晨，呼籲民眾慎防劇烈降雨、雷擊，溪、河水暴漲，低窪地區慎防淹水。

高雄入夜後，市區大雨不斷，天空不時閃電照亮夜空。圖／讀者提供
高雄入夜後，市區大雨不斷，天空不時閃電照亮夜空。圖／讀者提供

雨量 大雷雨

延伸閱讀

雲嘉南豪雨狂炸 台電投入近800人巡視搶修復電

豪雨狂炸3公路預警性封閉 朴子路段淹水估今晚10時排除

今入夜中南部雨勢加劇！豪雨連炸4天 周五又有熱帶擾動發展

豪雨狂炸亂船班 航港局估明停航53航次

相關新聞

雲嘉南豪雨成災 民怨停班課太晚

低壓帶及西南風影響，雲嘉南地區昨多處單日雨量累計破四百毫米，豪雨成災，道路變小河困住車輛，嘉縣上午七時四十五分緊急宣布全...

雲嘉南水患 屋頂待修 豪雨又至 災民 「請政府幫忙」

丹娜絲颱風月初造成台南、嘉義上萬戶民宅屋頂掀翻、受損，至今多數仍僅蓋上帆布，甚至許多還是「透天」厝，昨豪大雨雪上加霜，有...

影／高雄入夜大雨狂炸閃電照夜空還有轟雷 網驚嚇「天公伯小力一點」

受西南氣流及颱風外圍環流影響，高雄市府預估24小時會降下最高達450毫米的致災性雨量，宣布今天停止上班上課一天，果真入夜...

廣角鏡／暴雨狂炸 嘉南高屏今停班停課

豪大雨狂炸雲嘉南，造成嚴重災情，許多道路變小河、水灌入民宅，台南市後壁區菁寮國中（上圖）整個泡在水中；後壁區長短樹里（左...

南部唯一上班課縣市 嘉義市長黃敏惠臉書被罵爆

低壓帶影響加上西南風增強，帶來較多水氣，中南部連日來遭受短延時豪大雨，嘉義縣、台南市、高雄市、屏東市已宣布明天停班停課。...

NCC呼籲電信業者調派行動基地台維持災區通訊、設客服專線加強服務

國家通訊傳播委員會（NCC）因應28日南部地區豪大雨，為避免災區行動通信中斷，督請電信業者調度人力並派遣行動車赴嘉義地區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。