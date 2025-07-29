影／高雄入夜大雨狂炸閃電照夜空還有轟雷 網驚嚇「天公伯小力一點」

受西南氣流及颱風外圍環流影響，高雄市府預估24小時會降下最高達450毫米的致災性雨量，宣布今天停止上班上課一天，果真入夜後，高雄地區大雨狂炸，外加轟隆隆的雷聲，及照亮夜空不停閃的閃電，讓網友怕到呼叫「天公伯小力一點。」

市長陳其邁昨晚7時15分在災害應變中心開會後，指預估高雄從昨晚8時到今晚8時，24小時雨量從250毫米到450毫米，有非常大機會發生致災性大豪雨，因此決定今天停止上班上課一天，並緊急撤離山區2079人。

高雄入夜後，大雨不斷，天空不時閃電夾雜震耳欲隆的雷聲，有網友指，「這波大雷雨真的有猛到」；有網友哀號「完蛋了，大雷雨真可怕，希望不要淹水」；有網友則提醒，「高雄雷雨真的開炸了，大家要小心。」

住市區的民眾陳姓女子指，雨勢晚間從大雨、中雨又瞬間轉大雨，深夜近11時冒雨撐傘去超商買麵包和泡麵存糧，一路上天空不時都有閃電，還有打雷聲，手拿著傘很怕被雷打到。