雲嘉南水患 屋頂待修 豪雨又至 災民 「請政府幫忙」

丹娜絲颱風月初造成台南、嘉義上萬戶民宅屋頂掀翻、受損，至今多數仍僅蓋上帆布，甚至許多還是「透天」厝，昨豪大雨雪上加霜，有九旬婦人住的祖厝屋內下小雨、門口又湧入淹水，女兒趕緊救母避難。台南丹娜絲受災戶無奈喊，「天公伯沒要讓人生活」。

台南昨雨勢最大的後壁區，北端的後廍里有許多古厝，一處平房的屋頂先前已全被掀翻，屋內還有木材碎料，昨雨水浸濕，屋內也積水。另一名後廍的丹娜絲受災戶說，每次颱風豪雨一來，社區就易淹水，「進不去也出不來」，還請不到工人修屋頂就又水災，「但家具早就壞了，也沒什麼可以再壞了」。

南嘉交界的後壁新嘉里，一處三合院中間廳堂屋頂先前被颱風掀開，兩側廂房屋頂也破損，屋主先補強廂房、暫住在內，昨天一直滲水，隔間牆木板濕透變色，家裡地面也一片濕。

嘉義縣鹿草鄉九十四歲林姓婦人行動不便，平時獨自住在祖厝，丹娜絲造成屋頂破損，昨上午五、六時，雨勢來得又急又快，隨即湧入室內，住在隔一條路對面的六十二歲林姓女兒趕緊衝進屋內，涉水推輪椅將母親救出，她說，「母親本來就行動不便，年初又摔倒左手斷掉，淹水根本跑不了」。

「水從四面八方湧入，門前瞬間變成一片汪洋。」林女指出，附近都是六十幾年屋齡的房子，每次大雨都會淹，這次淹太快，冰箱和一些電器來不及搬，加上屋頂還在排隊請鐵工，她自己先以帆布、磚頭覆蓋，但大雨一直下，水滲入家中、裂縫都在滴水，颱風災害這麼嚴重，又淹水成這樣，雪上加霜，真的很需要政府幫忙。

嘉縣太保市後潭里七旬陳姓婦人照顧輕度身心障礙女兒、重度身障孫女，僅靠低收入戶及殘障津貼維生，屋子經歷風災肆虐破洞，市公所才協助蓋上帆布，但抵不過大雨傾瀉而下，屋頂依然滲水，外面下大雨、裡面下小雨，泥水更從馬路灌進家裡。她只能彎著腰、不斷把泥水往外舀，直呼「心很累」。