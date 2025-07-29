雲嘉南豪雨成災 民怨停班課太晚

低壓帶及西南風影響，雲嘉南地區昨多處單日雨量累計破四百毫米，豪雨成災，道路變小河困住車輛，嘉縣上午七時四十五分緊急宣布全縣停班課，雲林水林鄉八時左右緊接跟進，台南市直到十時九分才宣布「後壁區停止上班、上課」，引爆民怨喊太晚。

中央氣象署豪雨監測預報今天仍會出現豪雨，嘉義縣、台南、高雄、屏東都宣布今天停班、停課。

嘉縣昨上午六、七時許就紛傳淹水災情，太保市、六腳鄉、朴子市、鹿草鄉、水上鄉、新港鄉等多處傳積淹水，朴子竹村里鴨母寮淹水逾一百公分，台八二線快速道路忠和交流道下方水深及腰，警方趕緊封閉；太保市埤麻腳大排滿出，造成周邊淹水。

台積電嘉義太保的先進封裝廠工地也嚴重淹水，員工光著腳涉水，深度到小腿；新港鄉有豬舍淹到豬隻僅能在水中冒出頭喘息；一輛載五名台電員工的工程車，冒雨趕往搶修途中，在朴子市台八二線下平面道路遇上積水受困，消防局利用救生艇，協助脫困，幸好無受傷。

台南後壁菁寮嚴重淹水，先前風災掀掉的屋頂仍用帆布覆蓋，再次受到重創。記者劉學聖／攝影

台南後壁區雨勢最強烈，菁寮里道路淹水深度達到一般人大腿處，水面漂浮大量垃圾、樹枝等，里民直呼「水來得太急、來不及搬沙包」；知名芳榮米廠業者表示，放了六塊擋水板，水淹深度約七十、八十公分，超過去年凱米颱風災情。

雲林水林、口湖鄉都傳積淹水，最深處七十公分。高雄山區昨也廿八處土石流警戒，六龜、甲仙、那瑪夏、桃源及田寮等地預防性撤離，共撤離保全戶一五七二人。

台中海線則是前晚到昨天清晨強降雨，沙鹿、大安、清水等地上百戶淹水，昨清晨雨勢暫歇後，已陸續退水；大安區松雅社區住戶說，當地地勢較低窪，今年二度淹水。

嘉縣府七時四十五分宣布全縣停班停課，雲林水林鄉公所約八時也宣布放假、南市府十時宣布放假，引發民眾抱怨早已出門上班。

嘉縣府表示，昨凌晨三時至上午七時一直在留意相關資訊，氣象署於七時給予的雷雨胞最後預測資訊，顯示尚未達「天然災害停止上班及上課作業辦法」規定，但雷雨胞氣象圖一直在嘉縣上空，且陸續有鄉鎮市長反應雨勢不斷，縣府於是依據氣象署提供的資訊層層推估，廿四小時雨量會達六百毫米，縣長翁章梁也前往六腳、新港鄉看見很多地方積淹水，於是作出停班停課決定。

翁章梁表示，知道公布的時間許多民眾已經出門上班上課，造成不方便，也請大家體諒。

針對民怨痛批嘉縣府反應太慢，嘉縣府則稱氣象署未給予明顯雨量，只能依照當時的資料層層推估；氣象署表示，有提供大豪雨特報供參考。

氣象署指出，本周三前中南部雨勢加劇，周六至下周一雨勢才會趨緩；北部今天整天有局部大雨，周三才會轉為多雲、午後局部短暫雷陣雨的天氣。