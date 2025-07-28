聽新聞
0:00 / 0:00

南部唯一上班課縣市 嘉義市長黃敏惠臉書被罵爆

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市府宣布明天照常上班、上課，引來不滿民眾紛紛上市長黃敏惠臉書留言。圖／翻攝「勇媽阿惠-黃敏惠」臉書
嘉義市府宣布明天照常上班、上課，引來不滿民眾紛紛上市長黃敏惠臉書留言。圖／翻攝「勇媽阿惠-黃敏惠」臉書

低壓帶影響加上西南風增強，帶來較多水氣，中南部連日來遭受短延時豪大雨，嘉義縣、台南市、高雄市、屏東市已宣布明天停班停課。但嘉義市府表示，根據中央氣象署預報資訊，未來24小時尚未達停班停課標準，明天照常上班、照常上課。消息一出，市長黃敏惠臉書被灌爆，引來大批民眾不滿「自己選的泳感市長，市民們別嗶嗶了，泳趕上班」、「嘉義共同生活圈就是最大的笑話」。

黃敏惠在臉書粉專「勇媽阿惠-黃敏惠」發出公告表示，根據中央氣象署預報資訊，嘉義市未來24小時預計雨量為80至150毫米，尚未達停班停課標準，明日7月29日（周二）照常上班、上課。

網友看完紛紛留言，「嘉義共同生活圈就是最大的笑話」、「自己選的泳感市長，市民們別嗶嗶了，泳趕上班」、「向咕嚕長看齊」、「厲害，如果超過150毫米希望你可以負起你講的責任，拜託」、「希望市長明天騎車上班，體驗一下下大雨人民是什麼感受」、「厲害，如果超過150毫米希望你可以負起你講的責任」、「有沒有要縣市合併啦！一個首長決定就好啦！共同生活圈不同調這樣很困擾」、「完全沒考慮過嘉義縣來嘉義市上班的民眾 是要怎麼過去？」、「不知明天有多少人必須勇闖搖滾區抵達嘉義市上班的？」。

嘉義市政府表示，氣象署資料顯示尚未達《天然災害停止上班及上課作業辦法》規定，因此，才宣布明天照常上班、上課。

嘉義 氣象署 停班停課

延伸閱讀

罷免投票倒數 嘉義非罷免選區藍綠政治人物扮援軍表態助選

台電風災殉職李元瀚器捐遺愛 黃敏惠：謝謝你讓我們看到愛延續

颱風重創嘉義...見侯友宜哽咽 黃敏惠落淚：第一時間派人支援

嘉市成年禮青年奉茶父母擁抱 黃敏惠為青年披巾勉勵

相關新聞

台南後壁低窪地區淹水超過膝蓋 員警冒雨急背出行動不便長者撤離

台南市後壁、白河、東山區等地今下起大雨，台南市警察局統計，統計至晚間6時，今天在協助交通指揮、管制，以及協助居民疏散，警...

影／足感心！嘉義朴子水深過膝 國軍南下馳援涉水送熱便當

因應嘉義朴子地區豪雨成災，多處積淹水，居民出入不便，國軍第5作戰區迅速派遣兵力支援地方公所，今天協助地區發送物資，天色已...

新北調派人力機具馳援嘉義 侯友宜：全力協助災後復原

南部地區近日因豪雨引發災情，新北市長侯友宜稍早指示相關局處立即盤點可支援量能，展現地方政府守望相助的精神。

雲嘉災情慘...蔣萬安親致電翁章梁 今晚派機具支援嘉義

雲嘉南今豪大雨致災，短短幾小時已累積超過300毫米雨量，雲林、嘉義等地災情尤為慘重。台北市長蔣萬安今白天親自致電雲林縣長...

廣角鏡／暴雨狂炸 嘉南高屏今停班停課

豪大雨狂炸雲嘉南，造成嚴重災情，許多道路變小河、水灌入民宅，台南市後壁區菁寮國中（上圖）整個泡在水中；後壁區長短樹里（左...

雲嘉南豪雨成災 民怨停班課太晚

低壓帶及西南風影響，雲嘉南地區昨多處單日雨量累計破四百毫米，豪雨成災，道路變小河困住車輛，嘉縣上午七時四十五分緊急宣布全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。