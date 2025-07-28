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南部唯一上班課縣市 嘉義市長黃敏惠臉書被罵爆
低壓帶影響加上西南風增強，帶來較多水氣，中南部連日來遭受短延時豪大雨，嘉義縣、台南市、高雄市、屏東市已宣布明天停班停課。但嘉義市府表示，根據中央氣象署預報資訊，未來24小時尚未達停班停課標準，明天照常上班、照常上課。消息一出，市長黃敏惠臉書被灌爆，引來大批民眾不滿「自己選的泳感市長，市民們別嗶嗶了，泳趕上班」、「嘉義共同生活圈就是最大的笑話」。
黃敏惠在臉書粉專「勇媽阿惠-黃敏惠」發出公告表示，根據中央氣象署預報資訊，嘉義市未來24小時預計雨量為80至150毫米，尚未達停班停課標準，明日7月29日（周二）照常上班、上課。
網友看完紛紛留言，「嘉義共同生活圈就是最大的笑話」、「自己選的泳感市長，市民們別嗶嗶了，泳趕上班」、「向咕嚕長看齊」、「厲害，如果超過150毫米希望你可以負起你講的責任，拜託」、「希望市長明天騎車上班，體驗一下下大雨人民是什麼感受」、「厲害，如果超過150毫米希望你可以負起你講的責任」、「有沒有要縣市合併啦！一個首長決定就好啦！共同生活圈不同調這樣很困擾」、「完全沒考慮過嘉義縣來嘉義市上班的民眾 是要怎麼過去？」、「不知明天有多少人必須勇闖搖滾區抵達嘉義市上班的？」。
嘉義市政府表示，氣象署資料顯示尚未達《天然災害停止上班及上課作業辦法》規定，因此，才宣布明天照常上班、上課。
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