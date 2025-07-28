NCC呼籲電信業者調派行動基地台維持災區通訊、設客服專線加強服務

國家通訊傳播委員會（NCC）因應28日南部地區豪大雨，為避免災區行動通信中斷，督請電信業者調度人力並派遣行動車赴嘉義地區（義竹鄉、布袋鎮等）、台南地區（後壁區、白河區等）預為進駐適當地點，全力維護災區通信，補足訊號不足。NCC特別說明，因三家行動通信業者行動車資源有限，故優先在里民活動中心、區公所等加強訊號，再依實地訊號涵蓋狀況機動調整行動車配置地點，以提供基本通訊需求。

此外，丹娜絲颱風先前造成南台灣災情，NCC指出，三大電信業者業者已投入大量人力、資源進行災區之搶修作業，目前多數地區通訊已逐漸復原，仍有部分地區因斷桿、鐵塔毀損或天線偏移、纜線受損等，以臨時工法設置基地台計50餘處、調派行動基地台車搶修，但與災前訊號涵蓋品質仍有落差。

NCC說明，臨時基地台須待一般工法基地台完工（約第4季）後退場，為有效處理災區民眾反映電信服務未恢復情形，已請三大電信事業成立客服專線，專人優先處理申訴案件通報，當地民眾如發現有通信不暢地區，可手機直撥中華電信123（申告行動按1、市話按2）、台灣大哥大188（按95）、遠傳電信888（按03），民眾亦可利用市話撥打中華電信0800-080123、台灣大哥大0809-000852、遠傳電信0800-058885，以利各該公司儘速處理。