快訊

川普宣稱：未與美國達成協議國家 將被課15至20%關稅

財部擬修法 無論配偶有無拋棄繼承擬制遺產仍須繳稅

特斯拉捨台積電改抱三星 陸行之分析原因有五

NCC呼籲電信業者調派行動基地台維持災區通訊、設客服專線加強服務

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
三大電信為大雨災區設客服專線
三大電信為大雨災區設客服專線

國家通訊傳播委員會（NCC）因應28日南部地區豪大雨，為避免災區行動通信中斷，督請電信業者調度人力並派遣行動車赴嘉義地區（義竹鄉、布袋鎮等）、台南地區（後壁區、白河區等）預為進駐適當地點，全力維護災區通信，補足訊號不足。NCC特別說明，因三家行動通信業者行動車資源有限，故優先在里民活動中心、區公所等加強訊號，再依實地訊號涵蓋狀況機動調整行動車配置地點，以提供基本通訊需求。

此外，丹娜絲颱風先前造成南台灣災情，NCC指出，三大電信業者業者已投入大量人力、資源進行災區之搶修作業，目前多數地區通訊已逐漸復原，仍有部分地區因斷桿、鐵塔毀損或天線偏移、纜線受損等，以臨時工法設置基地台計50餘處、調派行動基地台車搶修，但與災前訊號涵蓋品質仍有落差。

NCC說明，臨時基地台須待一般工法基地台完工（約第4季）後退場，為有效處理災區民眾反映電信服務未恢復情形，已請三大電信事業成立客服專線，專人優先處理申訴案件通報，當地民眾如發現有通信不暢地區，可手機直撥中華電信123（申告行動按1、市話按2）、台灣大哥大188（按95）、遠傳電信888（按03），民眾亦可利用市話撥打中華電信0800-080123、台灣大哥大0809-000852、遠傳電信0800-058885，以利各該公司儘速處理。

遠傳電信 中華電信 台灣大哥大

延伸閱讀

嘉南部分地區風災至今22天仍斷訊 交長陳世凱不願回應

台南災區未復原！不少人搭機返台投票 他呼籲年輕人「回家必做1事」

【重磅快評】郭智輝死當 民進黨只剩陳亭妃懂災民？

黨內互打開戰？陳亭妃轟災區仍有通訊中斷 林俊憲「一句話」暗酸

相關新聞

台南後壁低窪地區淹水超過膝蓋 員警冒雨急背出行動不便長者撤離

台南市後壁、白河、東山區等地今下起大雨，台南市警察局統計，統計至晚間6時，今天在協助交通指揮、管制，以及協助居民疏散，警...

影／足感心！嘉義朴子水深過膝 國軍南下馳援涉水送熱便當

因應嘉義朴子地區豪雨成災，多處積淹水，居民出入不便，國軍第5作戰區迅速派遣兵力支援地方公所，今天協助地區發送物資，天色已...

新北調派人力機具馳援嘉義 侯友宜：全力協助災後復原

南部地區近日因豪雨引發災情，新北市長侯友宜稍早指示相關局處立即盤點可支援量能，展現地方政府守望相助的精神。

雲嘉災情慘...蔣萬安親致電翁章梁 今晚派機具支援嘉義

雲嘉南今豪大雨致災，短短幾小時已累積超過300毫米雨量，雲林、嘉義等地災情尤為慘重。台北市長蔣萬安今白天親自致電雲林縣長...

NCC呼籲電信業者調派行動基地台維持災區通訊、設客服專線加強服務

國家通訊傳播委員會（NCC）因應28日南部地區豪大雨，為避免災區行動通信中斷，督請電信業者調度人力並派遣行動車赴嘉義地區...

水淹半個輪胎高…王育敏曝嘉義現況 網友嘆：嘉義台積變水積

受強烈西南風持續影響，中南部現大雨，國民黨立委王育敏指出，立法院經濟委員會今赴嘉義縣考察，行經時遇到淹水導致車輛拋錨，水...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。