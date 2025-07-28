台南後壁低窪地區淹水超過膝蓋 員警冒雨急背出行動不便長者撤離

台南市後壁、白河、東山區等地今下起大雨，台南市警察局統計，統計至晚間6時，今天在協助交通指揮、管制，以及協助居民疏散，警力共出動345人次；其中白河分局協助低窪地區民眾撤離避難，在菁寮里積水民宅中背出受困的行動不便長者，畫面溫馨感人。

台南市警局依據災害應變中心資料指出，今天因應0728大豪雨事件，截至今天晚間6時，總計疏散撤離7區17里158人，包括鹽水區28人，白河區114人，後壁區11人，新營區2人，安定區1人，左鎮區1人，北門區1人。

其中白河區、後壁區從今天凌晨起便降下豪大雨，後壁低窪地區出現淹水情形，白河警分局後壁分駐所員警第一時間冒著大雨，挨家挨戶協助行動不便的長者撤離，涉水救援，緊急撤離至安全處所；網友a80056510拍下照片，在threads上發文直呼畫面溫馨感動。

網友pettazha也拍攝影片記錄後壁區菁寮里在地長者無奈地說，這次大水從凌晨開始就兩度淹水、退去，而清晨6點半雨勢更大，再度淹水，冰箱也綁不住漂起來、床鋪都進水，所有身家財產全都泡在混濁泥水中；這次積淹水特別嚴重，菁寮周邊水位都超過膝蓋。

台南市警局另依據災害應變中心資料指出，目前4路段預警性封閉，8路段一般性封閉，23座橋梁預警性封閉，包括：

新市區（崙頂二號橋、南175虎山道路過水橋）、白河區（慈明橋、頭前溪橋南86路段前後段、六溪里南97過水溪橋、165線旁善主公廟橋前後段、仙草里南98慈光橋、崎內善偉橋前後段、河東里內洲橋前後段、甘宅橋前後段）。