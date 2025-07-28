影／足感心！嘉義朴子水深過膝 國軍南下馳援涉水送熱便當
因應嘉義朴子地區豪雨成災，多處積淹水，居民出入不便，國軍第5作戰區迅速派遣兵力支援地方公所，今天協助地區發送物資，天色已暗，軍士官兵涉水送熱便當到居民手中，居民向軍人道謝。
南部多處淹水，居民整理家園，無暇外出購買物資或三餐，因應嘉義朴子地區近日豪雨成災，造成多處積淹水與民眾生活不便，國軍第5作戰區迅速派遣兵力支援地方公所，協助地區發送物資，確保民眾飲食生活所需。
當天色已暗，公所人員利用小舟載運物資和便當，軍士官兵與公所人員合力將便當送到居民手中，讓他們能在淹水災情中，先吃一餐熱晚餐，再繼續整理家園。
軍方表示，官兵們堅定秉持「愛民助民」的精神，發揮高度紀律與團隊合作，積極投入地方物資搬運及分送工作，展現軍民同心精神與災害應變能力。
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