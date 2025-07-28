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雲嘉南豪雨狂炸　台電投入近800人巡視搶修復電

中央社／ 台北28日電

受低壓帶及西南風影響，雲嘉南地區豪雨狂炸，台電表示，今天已啟動應變機制，全台近4000人待命，備妥工程車輛、抽水機、發電機等機具，其中雲嘉南區域近800人全力投入線路巡視與災後搶修。

截至晚間7時，因豪大雨造成嘉義縣逾9600戶停電，經搶修已全數復電。

台電透過新聞稿表示，因應豪大雨造成淹水、坍方情況，除投入停電搶修，雲嘉南地區也出動加強巡視線路設備，如確認有無樹竹靠近線路、電桿倒斷、設備損壞等情形，一經發現立即改善補強。

台電指出，因應豪大雨災害，今天台電全台部署人力3897人，工程車輛1689輛，抽水機511台及發電機604台，另針對災情較嚴重的雲嘉南地區，台電配置782人，工程車輛259輛，抽水機82台及發電機127台，以利隨時因應災害搶修所需，除剩餘零星停電事故搶修，也已動員巡視線路，並於易淹水地區變電所安裝妥防水閘門及測試高、低水位警報器等。

台電補充，民眾若發現電線掉落或電桿傾倒情形，切勿靠近，請即刻通報台電客服專線1911，或透過官網「天然災害停復電資訊專區」通報查詢停電狀況，台電將儘速處理。

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